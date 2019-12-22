7 لاعبين في صدارة بطولة الشارقة الدولية للشطرنج

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تصدّر سبعة لاعبين الترتيب العام لمنافسات البطولة الدولية، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من داخل الدولة وخارجها، وتستمر منافساتها حتى 25 الجاري. وتمكن كل من: عمر محمد الطاهر (الإمارات)، وداون رو (جامايكا)، وخليل الحوسة راجي صايل أبوعزيزة (فلسطين)، وسان جان دينيز (الفلبين)، وسيدهارث بالاجي (الهند)، وسمير رامز (مصر) من حصد العلامة الكاملة بعد انتهاء الجولة الرابعة .

وتقام البطولة حسب النظام السويسري من سبع جولات بواقع ساعة ونصف الساعة لكل مباراة، مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة.

ويشرف على إدارة البطولة: أديب زهراوي، وصهيب العكلة، وعبدالقادر الريس.

وأكّد الأمين العام المساعد لنادي الشارقة للشطرنج، عمر نعمان آل علي، أن هذه البطولة تأتي ضمن سلسلة البطولات الدولية، التي ينظمها النادي، لتطوير اللاعبين ورفع تصنيفهم الدولي.

وقال في تصريحات صحافية: «هدفنا الأكبر هو اكتشاف المواهب الجديدة داخل النادي، بالتعاون مع أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، إذ كشفت البطولة عن عناصر شابة واعدة سيكون لها مستقبل كبير على رقعة الشطرنج».