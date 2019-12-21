اتحاد الكرة مقتنع باختيار سكورزا مدرباً للمنتخب

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أكدت مصادر داخل اتحاد الكرة لـ«الإمارات اليوم»، أن لجنة المنتخبات قد حسمت بنسبة 99%، اختيارها بشأن المدرب الجديد الذي سيتولى الإشراف الفني على الأبيض خلفاً للمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، الذي تمت إقالته أخيراً من منصبه بسبب سوء النتائج.

وكشفت هذه المصادر، أن هناك قناعة تامة باختيار مدرب المنتخب الأولمبي، البولندي ماسيج سكورزا، لتولي مهمة تدريب الأبيض، وأن الإعلان الرسمي للقرار سيكون في الأسبوع المقبل.

وكان اتحاد الكرة، قد تعاقد مع سكورزا، في مارس من العام الماضي، لتولي مهمة الإشراف على المنتخب الأولمبي بعقد يمتد لمدة عامين.

ويملك سكورزا، (46 عاماً)، خبرة كبيرة مع الكرة الإماراتية، إذ نجح في قيادة الأولمبي، لتجاوز المرحلة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو، التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، بعد أن حل في الصدارة على حساب السعودية ولبنان والمالديف.

وسبق لسكورزا تدريب فريق ولخ بوزنان البولندي، في الفترة من سبتمبر 2014 إلى أكتوبر 2015، وحقق معه لقب بطل بولندي وكأس السوبر، وتدريب فريق يوغون شتشتين البولندي في 2017، وقاد أيضاً فريق الاتفاق السعودي، ووصل معه إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، والمركز السادس في الدوري السعودي.

وكشفت هذه المصادر عن الأسباب التي دفعت لجنة المنتخبات للاستقرار على اختيار سكورزا، وفي مقدمتها أن هيكل الأبيض يعتمد في الفترة الحالية على تشكيلة تضم عدداً من لاعبي الأولمبي، وأن المدرب مطلع بصورة كبيرة على الكرة الإماراتية، ما يجعله الخيار الأنسب للفريق الأول في المرحلة المقبلة.

وأكدت كذلك أن كل التقارير التي عُرضت على لجنة المنتخبات في ما يتعلق بالمدرب البولندي، قد جاءت جميعها إيجابية في ما يتعلق بعلاقته الجيدة مع اللاعبين، ونجاحه في فرض الانضباط على تجمعات الفريق الأولمبي، التي لم تشهد في فترة توليه المسؤولية أي خروج على النص، إضافة إلى قدراته الفنية العالية التي أثنى عليها جميع القريبين من سكورزا، إضافة إلى أنه مدرب شاب (48 عاماً)، ولديه الطموح الدائم للنجاح في مهنته.

يذكر أن المهمة الأبرز لكرة الإمارات في الفترة المقبلة ستكون المشاركة في نهائيات آسيا بالنسبة للأولمبي يناير المقبل، والمنافسة على التأهل إلى أولمبياد طوكيو، حيث أوقعت القرعة المنتخب في المجموعة الرابعة إلى جانب كوريا الشمالية وفيتنام والأردن، في المقابل تبدأ الفترة المهمة كذلك للمنتخب الأول في مارس المقبل، باستئناف التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023.

ويعيش المنتخب فترة صعبة في الوقت الراهن، بعد النتائج المخيبة الأخيرة في تصفيات المونديال، وكذلك خليجي 24 التي أسهمت في رحيل المدرب الهولندي مارفيك.

وبات يتوجب على الأبيض الفوز في كل المباريات الأربع المتبقية في إياب التصفيات من أجل المنافسة على مركز مؤهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات المونديالية.

- أغلب التقارير التي رفعت

إلى لجنة المنتخبات عن البولندي سكورزا جاءت إيجابية