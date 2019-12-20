جمعية الترايثلون تطالب الأندية بدعم اللعبة واعتمادها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طالب مجلس إدارة جمعية الإمارات للترايثلون، كل الأندية الرياضية في الإمارات، بإدراج اللعبة واعتمادها ضمن أنشطتها وفعالياتها المختلفة، سعياً وراء انتشار الترايثلون بشكل أسرع بين مختلف فئات الشباب.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة في مقر نادي رجال الأعمال بمركز دبي المالي، برئاسة خالد عبدالكريم الفهيم، وعضوية أحمد الحاج وعبدالملك جاني وأسماء يوسف الجناحي وأحمد الشامسي والمقرر الحسن عقيلي.

واعتبرت الجمعية أن تضمين اللعبة في أجندة مسابقات الأندية، من شأنه ضمان وتوفير تدريب احترافي للاعبين الممارسين لهذه اللعبة.

وتعهدت من خلال بيان صحافي أمس، بتقديم الدعم الفني والتنظيمي والإعلامي المتاح لديها، وبما يسهم في إشهار الرياضة في الأندية. وقرر المجتمعون أيضاً الاستعانة بعدد من الكوادر التدريبية المؤهلة لتأهيل لاعبي المنتخب. وتم كذلك اعتماد اللائحتين الفنية والتنظيمية المتعلقة بمكافأة اللاعبين من أصحاب الإنجازات الرياضية. وعلى هامش الاجتماع تم الاحتفاء باللاعبتين البطلتين نهى لقمان وأسماء عبدالرحيم الجناحي، تقديراً من الجمعية لجهودهما البارزة في رياضة الترايثلون. ويأتي ذلك أيضاً بالتزامن مع تكريمهما خلال ترايثلون دبي للسيدات، حيث تم تكريم أسماء كأول لاعبة مواطنة تشارك في بطولة الرجل الحديدي، وتكمل السباق حتى نهايته، ونهى لقمان، كونها أول مواطنة تشارك في سباقات الترايثلون في المسافة الأولمبية.