الفجيرة ينتظر الأخبار السعيدة من ضيفه بني ياس

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يستضيف الفجيرة على ملعبه الساعة السادسة مساء اليوم ضيفه بني ياس، وعينه على وضع حد لسلسلة الهزائم المتتالية، والمستمرة دون توقف في الجولات الست الماضية. ويأمل «الذئاب» أن تحمل له الجولة العاشرة أخباراً سعيدة، بعد أن كان آخر فوز له يعود إلى الجولة الثالثة وكان على حساب خورفكان 2-1، وقبل ذلك في افتتاح الدوري بالجولة الأولى أمام الوحدة 1-0.

ويعاني الفجيرة بسبب النتائج المتواضعة التي هبطت به إلى المركز قبل الأخير برصيد ست نقاط، بينما يبحث بني ياس الذي يحتل المركز السابع برصيد 11 نقطة عن فوز مهم يحافظ من خلاله على وجوده في وسط الترتيب، ولتعويض خروجه من كأس الخليج العربي.

ولا يخسر بني ياس أمام الفجيرة في الاحتراف، وهزيمة الكأس 3-0 كانت بقرار لجنة الانضباط، بعد أن فاز 3-1.

ويدرك الفجيرة الأهمية القصوى لنقاط المباراة قبل أن يخوض مواجهة صعبة في الجولة المقبلة أمام النصر، ما يحتم عليه تحقيق الفوز، والأمر ذاته ينطبق على بني ياس الذي يدرك ان عليه تحقيق الفوز قبل أن يواجه الجزيرة.

ولا تبدو ظروف الفجيرة متاحة بشكل كبير لتحقيق النتيجة الايجابية في ظل الإصابة التي يعانيها محترفه البرازيلي غابريل، وتراجع محترفه الليبيري وليم جيبور، مقابل جاهزية فنية لأكثر من لاعب في صفوف بني ياس.

ويأتي في واجهة ذلك لاعبه الإسباني بيدور كوندي المنتشي بتسجيله هدف الفوز بمرمى حتا.

بدوره، أكّد مدرب الفجيرة، الجزائري مجيد بوقرة، في المؤتمر الصحافي، أن فريقه استعاد الأداء الفني الجيد في آخر ثلاث مباريات، وكان قريباً من تحقيق النتيجة الايجابية لولا أن الحظ لم يحالف لاعبيه بتسجيل الأهداف المطلوبة، متمنياً أن يعينه الحظ في مباراة بني ياس اليوم.

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