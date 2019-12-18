شايفر: لن أستغرب إذا طُلب مني تدريب «الأبيض»

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قال مدرب فريق بني ياس، الألماني وينفريد شايفر، إنه لن يكون مستغرباً إذا طلب منه تولي تدريب المنتخب الوطني، خلفاً للهولندي فان مارفيك، وإنه سيكون سعيداً بذلك كونه يمتلك خبرة في تدريب المنتخبات، بقيادته من قبل للكاميرون في مونديال 2002، بجانب جامايكا، والمنتخب التايلاندي الذي به حالياً تسعة لاعبين من الذين تولى تدريبهم.

وقال شايفر أمس في المؤتمر الصحافي قبل لقاء الفجيرة في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي غداً: «إذا كان اسمي موجوداً في القائمة، فبالنسبة لي لن أكون مستغرباً إذا طلب مني ذلك، عموماً أنا أحب العمل في بني ياس وأشعر بالراحة هنا، وأحصل على الدعم من قبل الإدارة، وقرار تولي تدريب المنتخب لا أملكه، هنالك أمر مهم هو أن مدرب المنتخب القادم يجب أن يعيش في الدولة، وليس أن يحضر أسبوعاً قبل كل مباراة».

أكد شايفر أن أي مدرب لمنتخب الإمارات عليه الإقامة في الدولة، وليس الحضور لأسبوع قبل كل مباراة.