سكورزا أبرز المرشحين لقيادة المنتخب خلفاً لمارفيك

المصدر: منصور السندي - دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن مدرب المنتخب الأولمبي البولندي ماسيج سكورزا، بات من أقوى المرشحين لتدريب المنتخب الأول، خلفاً للمدرب السابق الهولندي بيرت فان مارفيك، الذي تمت إقالته أخيراً من منصبه بسبب النتائج المتواضعة للمنتخب في كأس الخليج 24، والتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وآسيا 2013.

وبرزت أربعة عوامل رئيسة عززت من فرص سكورزا في تولي تدريب المنتخب منها النجاحات التي حققها مع المنتخب الأولمبي، والتي تمثلت في قيادته له للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو 2020، بجانب معرفته التامة بلاعبي المنتخب الأول نظراً إلى وجوده في الدولة لنحو 21 شهراً منذ مارس في عام 2018، إضافة إلى وجود سبعة من لاعبي المنتخب الأولمبي في آخر قائمة للمنتخب قبل إقالة مارفيك، فضلاً عن أن الوقت يعد ضيقاً بالنسبة للجنة المنتخبات الوطنية في إمكانية استقطاب مدرب من خارج الإمارات، إذ إن أي مدرب جديد بحاجة الى وقت كافٍ للتعرف إلى لاعبيه والتعود على طريقة اللعب التي ينتهجها.

ويخشى البعض من أن العقبة الوحيدة التي يمكن أن تعترض مسألة تولي سكورزا تدريب المنتخب هي إمكانية عدم نجاحه في قيادة المنتخب الأولمبي للتأهل لأولمبياد 2020.

ورشح مراقبون أيضاً كلاً من المدرب السابق للمنتخب مهدي علي للعودة مجدداً لتدريب الأبيض، بجانب أن هناك من يرى أن مدرب العين السابق الكرواتي زوران ماميتش يُعد هو الأنسب لتولي تدريب المنتخب نظراً لمعرفته بالكرة الإماراتية من خلال الفترة التي قضاها مدرباً للعين.

ويحمل سكورزا رخصة التدريب من الاتحاد الأوروبي، إذ قاد فريق بوزنان البولندي بين 2014 و2015، وحقق معه لقب الدوري البولندي، وكأس السوبر المحلي، بجانب تدريب فريق يوغون شتشتين البولندي في 2017، وقاد أيضاً الاتفاق السعودي، ووصل معه إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، والمركز السادس في الدوري السعودي لكرة القدم.

وكان الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم أكد خلال أول لقاء له مع وسائل الإعلام أول من أمس، بعد توليه رئاسة اللجنة أن موضوعي المنتخبات الوطنية والتحكيم كانا أساس الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، مشيراً الى أنه سيتم حسم ملف المدرب المقبل للمنتخب خلال أسبوع كحد اقصى، بعدما تمت احالة الأمر الى لجنة المنتخبات الوطنية.

من جانبها، بدأت لجنة الشؤون الفنية والمنتخبات الوطنية التي تولى رئاستها غانم الهاجري، اتصالاتها بشأن اختيار المدرب الأنسب لتدريب المنتخب.

استطلاع للرأي

خلال استطلاع للرأي أجرته «الإمارات اليوم» على «تويتر»، لم يحظَ المدرب البولندي ماسيج سكورزا بقبول لدى الجمهور حيث اختاره 8% فقط من نسبة المشاركين، بينما صبّت جميع الترشيحات باتجاه مهدي علي بنسبة 61% والكرواتي زوران ماميتش 31%.

لكن تبدو نسبة سكورزا ضئيلة بسبب عدم شهرته لدى الجمهور.

وتفاعل الجمهور مع الاستطلاع ودار نقاش بين المغردين، وفضّلت مجموعة من المواطنين مهدي علي، وقال المحامي محمد البستكي «أنا أقول الكابتن مهدي علي» رداً على جمعة الشحي الذي عارض قدوم المدرب مهدي.

كما قال مشعل الخديم «عبدالعزيز العنبري فقط لا غير»، فيما غرّد آخرون أنه لا أحد يستحق من قائمة المدربين الثلاثة المذكورين.