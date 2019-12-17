الرمادي يحدد 5 مشكلات تسببت في فقدان عجمان 17 نقطة

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

حدّد مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، خمس مشكلات يُعانيها فريقه تسببت في النتائج السلبية التي تعرض لها في المباريات الست الأخيرة بدوري الخليج العربي لكرة القدم.

ولم يتمكن البرتقالي في تلك المباريات سوى من جمع نقطة واحدة من أصل 18، بالتعادل مع خورفكان والخسارة أمام الظفرة والوحدة وشباب الأهلي، واتحاد كلباء وأخيراً أمام العين، أول من أمس.

وقال الرمادي في تصريحات صحافية: أبرز تلك المشكلات حالة عدم التركيز التي تضرب الفريق في أوقات كثيرة من المباريات، وهو ما جعل «البرتقالي» يفقد أفضلية التقدم في أربع مباريات، وتضيع عليه 11 نقطة كان أغلبها قريباً منه.

وأضاف: «نعاني كذلك ظاهرة إضاعة الفرص السهلة أمام المرمى بشكل غريب، وعدم استثمار وصولنا في الكثير من تلك المباريات لمرمى المنافسين، وبدلاً من التسجيل ترتد الكرة علينا ونجد أنفسنا نستقبل أهدافاً».

وتابع: «علينا أن نعترف بأن عجمان يُعاني نقصاً واضحاً في اللاعب البديل الجاهز الذي يستطيع أن يصنع الفارق، ربما أقول إننا لم نستفد من التغيرات التي قمنا بها في آخر خمس مباريات باستثناء حسين عبدالرحمن، وهذا الأمر افتقدناه بشدة هذا الموسم، عكس المواسم السابقة التي كانت تُعطي قوة للفريق».

وأشار الرمادي كذلك: «من بين ما رصدناه (سوء طالع الفريق)، ووضح ذلك من خلال الأهداف الغريبة التي نستقبلها، ولو أعيدت مثل هذه الألعاب عشرات المرات لن تتكرر الطريقة التي يُسجل علينا منها، وكان آخرها هدف العين الثاني، الذي يتحمله دون قصد اللاعب البرازيلي فاندر فييرا».

وأضاف: «هناك إصابات تأتي علينا في أوقات صعبة، فمثلاً فقدنا المالي حامد دومبيا منذ الجولة الرابعة، وقبل مباراة العين أصيب حسن عبدالرحمن، فضلاً عن إصابة حميد عبدالله وعبدالله الجحمي».

المشكلات التي يُعانيها عجمان

1- عدم التركيز.

2- إضاعة الفرص.

3- اللاعب البديل.

4- الإصابات.

5- سوء الحظ.