أحمد جميل «نجم الأسبوع» في «سبورت فور أوول»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصل لاعب شباب الأهلي، أحمد جميل، على المركز الأول في استفتاء شبكة «سبورت فور أوول»، حيث نال ابن الـ20 عاماً جائزة «نجم الجولة»، في أول ظهور رسمي له بمسابقة دوري الخليج العربي، إذ تألق وسجل هدفاً ضمن رباعية الفرسان في شباك الوحدة، التي أقيمت في الجولة الثامنة.

وقال بيان صحافي: «حصل أحمد جميل على نسبة 43% جمعها من 21% من تصويت الجمهور، و22% من ترشيحات 20 خبيراً رياضياً وإعلامياً شاركوا في التصويت، وحل ثانياً لاعب الجزيرة، عمر عبدالرحمن «عموري»، بينما حصد فابيو ليما المركز الثالث، وفي المراكز من الرابع إلى السابع، جاء توزي محترف النصر، والصاعد أحمد النقبي من اتحاد كلباء، وأحمد النقبي لاعب بني ياس، وعصام عدوة من الظفرة».

وأضاف البيان: «في فئة أفضل حراس المرمى خلال الجولة الثامنة، استحق حارس بني ياس فهد الظنحاني، قفاز الإجادة بـ36% بعد تصدياته المميزة التي حرمت الشارقة تحقيق الفوز، وجاء ماجد ناصر في المركز الثاني، وتلاه أحمد شامبيه، وحميد عبدالله، وعلي خصيف، وجمال عبدالله، وخالد السنابي».

وجاء في البيان: «فاز الحكم، أحمد عيسى، بالمركز الأول، كما حل يحيى الملا ثانياً».