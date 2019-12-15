خيمينيز: لست نادماً على تدريب الوحدة

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

أكد مدرب الوحدة، الإسباني مانويل خمينيز، أنه ليس نادماً على قبول مهمة تدريب الوحدة في تلك الأثناء من الموسم، مشدداً على أن فريقه تطور في الفترة التي تولى فيها المسؤولية الفنية، وإن كان هذا التطور لم يرتق لطموحاته الشخصية.

وتعاقدت شركة الوحدة لكرة القدم مع الإسباني مانويل خمينيز، في 18 أكتوبر الماضي، خلفاً للهولندي موريس شتاين، الذي أقيل بسبب سوء النتائج.

وقال خمينيز، في تصريحات صحافية أمس: «الندم في الحياة بالنسبة لي هو اتخاذ القرارات السيئة، أعلم تماماً القرار الذي اتخذته عندما وافقت على القدوم إلى هنا، سأظل ملتزماً بهذا القرار، ولا أشعر بالندم عليه».

وأضاف: «أتذكر أنه عندما حضرت كان الفريق في المركز العاشر، هناك إشارات توحي بالتطور، صحيح أنه ليس كافياً بالنسبة لي، لكن المهم أن نواصل العمل ولا نتوقف».

وعن مواجهة خورفكان، غداً، في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، خصوصاً أنها تأتي بعد الهزيمة مرتين ضد الجزيرة في كأس الخليج العربي وشباب الأهلي في الدوري، أوضح مدرب الوحدة: «خضنا مواجهات صعبة بالفترة الأخيرة، وقبل آخر مباراتين كنا قد تطورنا بشكل جيد، وتقدمنا في جدول الترتيب، ولكن بعد التعثر أمام شباب الأهلي أصبحنا مطالبين بتصحيح مسار الفريق والعودة مجدداً للانتصارات».

ولفت: «لدينا العديد من الإيجابيات قبل مباراة الغد، سيعود إلينا ميليسي، وهو لاعب يملك خبرات كبيرة في وسط الميدان، كما تماثل حمدان الكمالي للشفاء، لكن قرار مشاركته سيتحدد يوم المباراة».

من جانبه، أكد مدرب خورفكان، الصربي غوران تيفوديتش، أن فريقه يخوض كل مباراة من أجل تحقيق الفوز، وتحسين موقعه بترتيب فرق دوري الخليج العربي، مبيناً أنه أعد فريقه بشكل جيد للقاء الوحدة، وقال غوران في مؤتمر صحافي: «أشعر بثقة عالية أن خورفكان سيقدم أداء قوياً، ويمكنني أن أقول إن الفريق جاهز، خصوصاً بعد أن صححنا الأخطاء التي وقعت في مباراة مع الظفرة، وفريق الوحدة جيد ولديه لاعبون مميزون».