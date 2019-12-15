4 مؤشرات ترفع درجة الإثارة في لقاء الجريحين عجمان والعين

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

يحلّ فريق العين اليوم ضيفاً على عجمان السادسة مساء، على استاد راشد، في افتتاح الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي. وترفع أربعة مؤشرات درجة الإثارة في اللقاء، الذي يخوضه الجريحان بشعار الفوز فقط لا غير من أجل تصحيح المسار، بعد أن جاءت نتائجهما في الجولة الماضية مخيبة لجماهيرهما. وفي الوقت الذي لا يعاني فيه عجمان أية غيابات، سيفتقد العين أبرز لاعبيه، بندر الأحبابي، إلى جانب محمد فايز وريان يسلم للإصابة.

1- ضغط كبير على المدربين

يدخل مدربا الفريقين المباراة وهما تحت ضغط هائل بسبب نتائجهما الأخيرة. فقد مُني عجمان بقيادة المصري أيمن الرمادي بأكبر خسارة له هذا الموسم بواقع 6-2، من كلباء في الجولة الماضية. في المقابل، تعالت أصوات عدد من جماهير العين في الأيام الماضية مطالبة بإقالة المدرب الكرواتي ليكو بعد التعادل في الجولات الثلاث الماضية، آخرها التفريط في الفوز على النصر بعدما كان متقدماً 2-0.

2- مباراة لا تقبل الهزيمة

هزيمة أخرى لأي فريق تعني تعقيد وضعية أي منهما في الدوري، فقد تعني الخسارة لعجمان تراجعه أكثر في الترتيب بعد أن انحدر حالياً إلى المركز 11 بثماني نقاط، وهو رصيد حتا نفسه، صاحب المركز الـ12، فيما تعني خسارة العين ابتعاده خطوة كبيرة عن صراع الدوري، بل قد يفقد المركز الثالث الذي يحتله حالياً بـ15 نقطة، في ظل اقتراب الجزيرة والنصر منه، ولكل منهما 14 نقطة.

3- «الزعيم» لردّ الدين

ما يزيد من أهمية المواجهة، رغبة العين في ردّ الدين لعجمان، بعد أن خسر منه في الموسم الماضي بملعب هزاع بن زايد برباعية نظيفة، وهي أول هزيمة يتلقاها الزعيم من البرتقالي خلال مواجهتهما في الدوري، بعد أن التقيا من قبل 15 مرة، كان الفوز من نصيب البنفسج في 13 مناسبة وتعادلا مرة واحدة في موسم 2013-2014، وفاز عجمان مرة واحدة فقط.

4- اختبار صعب للدفاع

تبدو المواجهة اختباراً كبيراً لدفاع كل فريق، بعد أن جاءت أرقامهما مخيبة في الجولات الثماني الماضية، فالبرتقالي اهتزت شباكه 18 مرة، فأصبح ثالث أضعف دفاع في الدوري بعد الفجيرة (20 هدفاً)، والوحدة (19 هدفاً)، فيما تلقى العين، 10 أهداف، وهي نسبة عالية لم يعتد عليها الزعيم.

ويملك الفريقان قوة هجومية كبيرة، متمثلة في التوغولي لابا كودجو، هداف الدوري بتسعة أهداف، فيما يعتمد البرتقالي، على الثنائي الخطير، الغامبي بوبكر تراولي، والغاني وليم أوسو، ولكل منهما أربعة أهداف.

لمشاهدة تشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

حمد: مباراة كلباء أصبحت من الماضي

شدّد حارس مرمى عجمان البديل، حمد خالد، على جاهزية فريقه لمواجهة العين، مشدداً على أن «مباراة كلباء التي خسرها 6-2، أصبحت من الماضي، ولم تعد لها أي آثار نفسية على اللاعبين».

وقال في تصريح صحافي: «الأجواء الهادئة داخل عجمان، ساعدتنا على تجاوز آثار الخسارة من كلباء، واللاعبون مصممون على تصحيح الصورة ومصالحة الجمهور والإدارة، للخروج بنتيجة إيجابية في هذه المواجهة رغم صعوبتها».

الغيابات

عجمان: لا يوجد.

العين: محمد فايز وبندر الأحبابي وريان يسلم.

أرقام من المباراة:

■ العين مهدّد بفقدان المركز الثالث في حال التعادل أو الخسارة.

■ عجمان بات أضعف ثالث خط دفاع في الدوري بـ(18 هدفاً).

■ «البرتقالي» انتقل من فرق المقدمة إلى المركز 11 بـ8 نقاط فقط.

■ العين لم يذق طعم الفوز في آخر 3 جولات بالدوري.

■ وضعية غريبة لـ«الزعيم» في الدوري، فرغم امتلاكه هداف المسابقة لابا كودجو يحتل الفريق المركز الثالث.