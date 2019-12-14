الوثبة السوري يسجل ظهوره الأول في «سلة دبي»

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف رئيس شركة «سما» المالكة الحصرية لحقوق بطولة «دبي الدولية» لكرة السلة، عوض سامي، عن مشاركة الوثبة أحد أندية المقدمة في الدوري السوري، في أول ظهور للنادي، في البطولة التي تنطلق بنسختها الـ31، 23 يناير المقبل وتستمر حتى 1 فبراير.

وقال سامي لـ«الإمارات اليوم»: «جاءت الموافقة النهائية لنادي الوثبة عبر مسؤول العلاقات الخارجية في النادي خالد الزبير، الذي فوض من إدارة ناديه لتأكيد الانضمام إلى قائمة الأندية والمنتخبات المشاركة في البطولة، ما يعد باستمرارية ظهور الكرنفالات الجماهيرية من قبل عشاق السلة السورية في دبي، خصوصاً عند لقاء ممثليها مع أحد الأندية اللبنانية والفلبينية التي تحظى بدورها بقواعد جماهيرية غفيرة، شكلت على مدار السنوات الماضية أحد أبرز عناصر النجاح الجماهيري».

وشهد مقر اتحاد السلة في دبي أول من أمس، توقيع اتفاقية مشاركة الوثبة في اجتماع جمع عوض سامي، وخالد الزبير، لتعزز مشاركة الأندية السورية، بعد الجلاء والاتحاد الحلبيين، والوحدة والجيش الدمشقيين.

وقال سامي إن مشاركة الوثبة جاء بعد شهر من اتخاذ الاتحاد العربي وبالإجماع قرار رفع الحظر عن مشاركة السلة السورية في البطولات العربية، وقال: «ارتفع عدد الأندية والمنتخبات التي أكدت مشاركتها النهائية في البطولة إلى ستة، فبجانب الوثبة ومنتخب الإمارات، أكد الاتحاد السكندري مشاركته، بالإضافة إلى الرادسي التونسي ومايتي سبورت الفلبيني، والجامعة الأميركية بدبي».

واختتم: «تضع اللجنة المنظمة اللمسات الأخيرة على تأكيد مشاركة حامل لقب النسخة الماضية والوصيف الحالي لبطل آسيا الرياضي اللبناني، بجانب وصيف العرب سلا المغربي، واحتمالية ظهور فريق آخر من سورية عبر مفاوضات متقدمة مع الوحدة أو الاتحاد، ما يعد بنسخة تنافسية في ظل قوة الأسماء التي تمثل نخبة الأندية على الساحتين الآسيوية والإفريقية».

- البطولة الدولية لكرة

السلة في دبي تُقام

خلال الفترة بين 23 يناير

و1 فبراير المقبلين.