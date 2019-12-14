«أبوظبي 4» بطلاً للسباق الأول في جائزة دبي لزوارق «إكس كات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توّج أمس زورق «أبوظبي 4»، بقيادة الثنائي العالمي فالح المنصوري وشون تورنتي بطلاً للسباق الأول في جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات)، الجولة الختامية من بطولة العالم 2019، والتي تختتم فعالياتها اليوم برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وضرب زورق أبوظبي 4 أكثر من عصفور بحجر واحد من خلال فوزه بالمركز الأول في السباق الأول، وأيضاً تقدمه في لائحة الترتيب العام لبطولة العالم، قبل السباق الثاني والختامي في الموسم اليوم ليقترب من المحافظة على لقبه الذي أحرزه الموسم الماضي رافعاً رصيده إلى 171 نقطة في الصدارة.

وأنهى الزورق الأسترالي ماريتيمو 12 بقيادة الثنائي توم باري كويتير وروس ويلاتيون السباق في المركز الثاني للترتيب العام، بعدما قدم أداء طيباً أكد به تفوقه الكبير الذي حققه في الفترة الصباحية، متصدراً تصفيات الزمن ليرفع رصيده إلى 167 نقطة في المركز الثاني، بينما ذهب المركز الثالث إلى زورق أبوظبي 5 بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري، ليرفع رصيده في الترتيب العام إلى 139 في المركز الرابع.

وتدخل الزوارق المشاركة في جائزة دبي اليوم، التحدي الثاني في ختام الجولة والبطولة ككل، حيث تحمل المنافسة أهمية كبيرة في صراع المنافسة على اللقب على ضوء نتائج سباق أمس، حيث ينطلق السباق الثاني الساعة الثالثة عصراً بمشاركة 12 زورقاً.

وستزف مياه شواطئ جميرا 3 اليوم بطل الموسم بعد ثلاث مراحل من عمر البطولة العالمية الأولى في ايطاليا والثانية في الصين والثالثة في الإمارات، حيث اعتاد نادي دبي منذ نيله العضوية الدولية في الاتحاد العالمي للسباقات البحرية (يو أي ام) عام 1991 على تنظيم الجولات الختامية، نظراً لثقة المسؤولين في المنظمة الدولية العريقة فيه. كما سيتم اليوم أيضاً تتويج أبطال جميع السباقات في جائزة دبي الكبرى، بعدما تم إرجاء الأمر إلى اليوم.

وقدّم المدير التنفيذي لنادي دبي محمد عبدالله حارب، التهنئة إلى أسرة فريق أبوظبي، وقال في تصريح صحافي «السباق الأول ومنافسات جائزة دبي حققت نجاحاً منقطع النظير من خلال الحضور الجماهيري الكبير الذي تواجد في الشواطئ المطلة على كورس السباق، واستمتع بلوحة تنافسية راقية، الأمر الذي زاد من حلاوة المناسبة».

وتابع منافسات السباق الأول، حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وناصر آل رحمة الأمين العام المساعد في مجلس دبي الرياضي، وسالم الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وأحمد إبراهيم محمد نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية المدير العام لنادي الفجيرة، ومهرة فلكناز الأمين العام للاتحاد.

وأهدى فريق أبوظبي لقب السباق الأول إلى سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، والراعي الأول لفريق أبوظبي.

وقال قائد الزورق، فالح المنصوري في تصريح صحافي، إن الأهم تحقق بعد السباق وهو استعادة الفريق لصدارة البطولة والوصول إلى النقطة 171 في المنافسة.

الترتيب العام:

1- (أبوظبي 4) 171 نقطة.

2- (ماريتيمو 12 الأسترالي) 167 نقطة.

3- (شرطة دبي 3) 165 نقطة.

4- (أبوظبي 5) 139 نقطة.

5- (ترابل تو 10 الأسترالي - الإيطالي) 89 نقطة.

نتائج السباق الأول

1- (أبوظبي 4) 35 نقطة.

2- (ماريتيمو 12) 30 نقطة.

3- (أبوظبي 5) 26 نقطة.

4- (شرطة دبي 3) 22 نقطة.

5- (ترابل تو 10) 18 نقطة.