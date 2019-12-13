مدرب العين: مستعد للإقالة إذا كانت الإدارة ترى بأنني المشكلة

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال مدرب فريق العين، الكرواتي إيفان ليكو إنه جاهز للإقالة من منصبه إذا كانت إدارة النادي ترى بأنه السبب في أداء الفريق في الفترة الحالية، لافتاً إلى أن جماهير "الزعيم" لديها الحق في التعبير عن ارائها كما تشاء، مشيراً إلى أنه لا يفهم اللغة العربية ولذلك لا يعلم ماذا قالته عنه الجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي عقب التعادل أمام النصر في الجولة الماضية.

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي اليوم قبل لقاء عجمان: "الجماهير لديها الحق في التعبير كيفما تشاء، بالنسبة لي أنا لا اجيد اللغة العربية ولم اتابع التعليقات التي كتبت عني، ما أود قوله هو أنه إذا كانت إدارة النادي تشعر بأنني المشكلة فيما يمر به الفريق فلديهم الحق في اتخاذ إي اجراء، بالنسبة لي أنا أقدم كل خبراتي لخدمة هذا النادي".

وأضاف ليكو الذي يقود تدريب العين منذ بداية الموسم الحالي: "أنا أحب العمل في هذا النادي والاستمرار هنا، نحن نتحسن على مستوى الفريق كاملاً وأما لماذا نحن لسنا في صدارة الترتيب فهنالك الكثير من الأسباب وأنا لست حالياً في هذا الصدد، ولكن هذه كرة القدم وهو حالها بشكل عام".

وتابع مدرب العين في حديثه حول موجة الغضب الجماهير: "عقب مباراة الشارقة تحدثت معي مجموعة من الجماهير وقالوا لي إنه لم يسبق لهم منذ فترة طويلة رؤية الفريق بهذا الأداء الجيد، ما هي الحقيقة قبل 4 أيام يكون المدرب في القمة وبعدها تنقلب الأمور عليه ولكن أعتقد أنه الشغب وحب كرة القدم لديهم".

وحول ما إذا كان الفريق لا يزال في صلب المنافسة وإمكانية تحقيق لقب الدوري، قال إيفان ليكو: "نحن لا نزال في المنافسة على اللقب، لعبنا فقط 8 مباريات لا تزال هنالك الكثير من المباريات والنقاط، نحن عانينا من النقص العددي في الكثير من المباريات، اعتقد أن الفرصة جيدة حالياً خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل احداث التوازن بدعم صفوف الفريق، الفرق الأخرى مثل النصر لديهم الفارو نغريدو والجزيرة لديهم لاعبين مثل مبخوت وعموري".