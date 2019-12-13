بن هزام: «العمومية» هي المسؤولة عن اختيار أعضاء «الانتقالية»

المصدر: منصور السندي - دبي

قال الأمين العام لاتحاد كرة القدم محمد بن هزام الظاهري، إن «الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة القدم التي ستعقد غداً هي المسؤولة عن اختيار أسماء أعضاء اللجنة الانتقالية التي ستدير شؤون الاتحاد إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد»، وذلك في أعقاب استقالة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة مروان بن غليطة.

وقال بن هزام في تصريحات صحافية أمس، رداً على سؤال بشأن صحة أسماء اللجنة الانتقالية المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي: «ليس لدى تعليق بخصوص الأسماء المتداولة، لكن الجمعية العمومية هي صاحبة القرار في عملية اختيار أعضاء اللجنة الانتقالية، لذلك ندعو إلى انتظار الاجتماع المرتقب».

يذكر أن الجمعية العمومية غير العادية ستعقد في فندق «إنتركونتننتال فيستيفال سيتي» في دبي غداً.