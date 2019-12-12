حمدان بن محمد يشهد منافسات الإيذاع للهجن في المرموم

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، منافسات الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، أمس، في ميدان المرموم بنادي دبي للهجن، والتي أقيمت على مدار 16 شوطاً لمسافة ستة كيلومترات.

وواصلت هجن العاصفة تقديمها العروض الاستثنائية، إذ وصلت «الشاهينية» إلى قمة الشوط الرئيس للبكار المحليات، بإشراف المضمر غياث الهلالي، وكانت لها بصمة قوية حيث قطعت مسافة ستة كيلومترات في زمن بلغ 9:11:9 دقائق، وجاءت «الشاهينية» الأخرى بالشعار ذاته الأسود والأبيض، وتحت قيادة غياث الهلالي لتظفر بصدارة الشوط الثاني للبكار المهجنات في توقيت قدره 9:06:8 دقائق.

واستمرت الهيمنة من جانب هجن العاصفة والسلالة الشاهينية، بعد نجاح «شاهين» بقيادة غياث الهلالي في الحصول على المركز الأول بالشوط الرئيس للجعدان المحليات، وذلك في زمن 9:14:8 دقائق، وتمكن مضمر هجن الرئاسة راشد بالسم المنصوري من الحصول على الصدارة في الشوط الرابع للجعدان المهجنات بواسطة «شاهين»، الذي قطع المسافة عندما كانت التوقيت يشير إلى مرور 9:05:0 دقائق.

من جهة أخرى، أقيمت في الفترة الصباحية تحديات قوية لهجن أبناء القبائل في سن اليذاع، من خلال 20 شوطاً، إذ أكملت «الشامخة» بشعار غانم علي حمودة الظاهري المهمة على أكمل وجه، في انطلاقة المنافسات وحازت لقب الشوط الرئيس للبكار المحليات قاطعة المسافة في توقيت قدره 9:09:7 دقائق. بينما حصلت «معزة» على صدارة الشوط الثاني للبكار المهجنات وسجلت توقيتاً قدره 9:15:4 دقائق لتهدي اللقب إلى مالكها عامر علي عامر المري.

وجاء فوز «شاهين» ملك محمد الصغير علي الوهيبي بالشوط الرئيس للجعدان المحليات عن جدارة واستحقاق، بعد أن خاض المنافسة في أعلى مستوياتها بفترة زمنية قدرها 9:15:6 دقائق، وجاءت عزبة عامر حمد عفصان المنصوري في صدارة الشوط الرابع للجعدان المهجنات بواسطة «مشعل»، الذي حقق المركز الأول في زمن قدره 9:18:0 دقائق.

• أقيمت المنافسات على مدار 16 شوطاً لمسافة 6 كيلومترات.