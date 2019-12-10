كايو: المدرب البرازيلي أفضل من الأوروبي لقيادة المنتخب

المصدر: معاذ كمبال - العين

أعرب مهاجم فريق العين، البرازيلي كايو كانيدو، عن أمله في أن يتعاقد اتحاد الكرة مع مدرب برازيلي لقيادة المنتخب الوطني، مشيراً إلى أنه أفضل للكرة الإماراتية من مدربي القارة الأوروبية، لأنه قريب من اللاعبين ويعرف نفسياتهم، وبإمكانه أن يستخرج منهم أفضل أداء من خلال الشخصية المرحة التي يتمتع بها، على حد تعبيره.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «في تقديري أن المدرب البرازيلي سيكون الاختيار المناسب لقيادة المنتخب الإماراتي، لأن شخصيته محببة لدى اللاعبين، كما أنه يدفع اللاعبين إلى تقديم أفضل أداء في جميع المباريات وفي كل الظروف، وكما تعرفون فإن طريقة المدرب البرازيلي سهلة للغاية لأنه يعرف نفسيات اللاعبين ويستخدم أسلوب المرح في التدريبات».

ولدى «الأبيض» تجارب مميزة مع المدرسة البرازيلية في مقدمها المدرب العالمي كارلوس ألبرتو بيريرا، الذي قاد المنتخب للظهور الوحيد في نهائيات كأس العالم 1990 التي أقيمت في إيطاليا، بجانب الفترة التي قضاها الثنائي ماريو زاغالو ولوري ساندري مع الأبيض.

وأشار كايو كانيدو إلى أنه ظل حريضاً على متابعة مشوار المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 24»، مشيراً إلى أنه كان حزيناً للخروج المبكر لـ«الأبيض» من مرحلة دوري المجموعات.

وفي ما إذا كان لايزال يحلم بارتداء قميص الأبيض الإماراتي بعد التغيرات الجديدة في إدارة اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب، قال مهاجم فريق العين: «سأكون سعيداً في حال تم اختياري للعب في المنتخب، ليس لدي مانع في ذلك وكل الشروط تنطبق عليّ، عشت في هذا البلد لسنوات طويلة».

وتعليقاً على المباريات التي تنتظر فريقه في ديسمبر الجاري بداية من لقاء النصر بجانب الوحدة في الدوري، والتي يمكن أن تكون حاسمة في مشوار «الزعيم» في جدول الترتيب، قال كايو كانيدو: «هذه النوعية من المباريات القوية هي التي ننتظرها، هذه التي نفضلها لأنها دائماً ما تكون قوية وحماسية وتستمتع بها الجماهير، نحن سنكون على استعداد لهذه المباريات وبكل تأكيد نأمل في أن نحصل على دعم جماهيرنا». وأوضح المهاجم البرازيلي أنه يفضل اللعب في وظيفة المهاجم الثاني التي يجيد القيام بأدوارها بشكل جيد ومعتاد عليها وليس اللعب في وظيفة الأجنحة التي ظل مدرب الفريق الكرواتي، إيفان ليكو يدفع بي فيها، خصوصاً في الفترة التي كانت تشهد غياب اللاعب الجزائري عبدالرحمن مزيان بسبب الإصابة.

وقال كايو كانيدو: «بالنسبة لي كلاعب كرة قدم، فأنا رهن إشارة المدرب، وإذا ما احتاجني الفريق في أي مركز فإنني جاهز للقيام بواجباتي، ولكن إذا قدر لي اللعب في وظيفتي الأساسية، فبالتأكيد أنا على ثقة بأنني سأستعيد المستويات المعروفة عني، وفي مباراة الشارقة بكأس الخليج العربي لعبت في الجناح الأيسر وحصلت على الإشادة من قبل جماهير الفريق، لذلك فأعتقد أنني لم أكن سيئاً في ذلك المركز».

وتابع مهاجم فريق الوصل السابق الذي انتقل لصفوف «الزعيم» بداية الموسم الحالي: «جماهير الزعيم حينما تلتقيني في الشارع أو في مراكز التسوق تسألني: لماذا لم تظهر حتى الآن بالمستوى المعروف عنك؟ أخبرهم بأنني لم ألعب في وظيفتي الأساسية حتى الآن، لا أريد أن يتم فهم حديثي هذا بشكل مختلف، لكني رهن إشارة المدرب للعب في شغل أي وظيفة يختارها بالملعب».

كايو كانيدو:

- «جمهور العين يسألني: لماذا لم تظهر بالمستوى المعروف عنك؟».

- «رهن إشارة المدرب للعب في شغل أي وظيفة يختارها بالملعب».