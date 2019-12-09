الإصابة تبعد سيف راشد 6 أشهر عن الملاعب

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

ذكر نادي الشارقة على حسابه عبر "توتير" أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم سيف راشد أجري عملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في الركبة وسيغيب على إثرها عن الملاعب لمدة ستة أشهر.

ويمثل سيف راشد أحد العناصر المهمة في فريق الشارقة الذي سيفقد خدمات لاعبه للفترة المتبقية خلال الموسم الكروي الحالي.

وكان مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري أكد خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الاحد بمقر النادي في الشارقة للكشف عن تحضيرات الفريق لمباراته المرتقبة أمام بني ياس يوم بعد غد الثلاثاء ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي أن سيف راشد بات خارج حساب الفريق نظرا للإصابات التي تعرض لها أخيرا.