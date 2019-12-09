وليد حسين: «رأس الهرم» في اتحاد الكرة سبب تراجع المنتخب

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب شباب الأهلي، وليد حسين، أنه لا يعلم سبب استبعاده من قائمة المنتخب الوطني، لافتاً إلى أنه يحترم قرار المدرب السابق، لـ«الأبيض»، الهولندي بيرت فان مارفيك، بينما أشار إلى سبب تراجع نتائج المنتخب الوطني، يعود في الأساس إلى «رأس الهرم» في اتحاد كرة القدم، على حد قوله.

وقال حسين في تصريحات صحافية: «إنه سعيد بالتجربة التي خاضها للمرة الأولى مع المنتخب الوطني، هذه هي المرة الأولى التي يتم استدعائي فيها إلى قائمة المنتخب، وأنا سعيد جداً بذلك، إذ إنها كانت تجربة مفيدة جداً، أما بالنسبة إلى سبب استبعادي اسألوا مارفيك عن السبب، وبشكل عام أنا احترم قرار المدرب الذي يحق له اختيار الأسماء المناسبة للتشكيلة، وتمنيت التوفيق بالتأكيد للمنتخب الوطني في (خليجي 24)، رغم أنني كنت أتمنى المشاركة مع الفريق، ولكن استبعادي قبل 24 ساعة من السفر للمشاركة في البطولة، جعل مشاركتي الأولى مع (الأبيض) تتأجل إلى وقت لاحق».

ورداً على سؤال حول سبب تراجع نتائج المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 والخروج من دور المجموعات في «خليجي 24»، قال: «أتوقع أن المنظومة تتحمل السبب الأساسي لتراجع النتائج، على الرغم من أنني انضم للمرة الأولى إلى المنتخب الوطني، ولكني وجدت بالفعل أن المشكلة في (رأس الهرم)، مع كامل احترامي للجميع في اتحاد الكرة، ولكن بكل صراحة لم أجد صورة واضحة للمطلوب من الفريق».

وأضاف: «لا يوجد أحد سواء الشارع الرياضي، أو اللاعبين يعلمون ما هو المطلوب من المنتخب، إذ إنه لا يوجد شيء واضح، إذا كان المطلوب هو تكوين وبناء فريق جديد للمستقبل، أو التأهل إلى كأس العالم والمنافسة على الألقاب، والدليل على ذلك أن القائمة الأولى التي تم اختيارها من جانب المدرب مارفيك، ضمت العديد من اللاعبين الجدد والشباب، بهدف بناء فريق جديد، بينما في المرة الثانية، تم الاستعانة بعدد من لاعبي الخبرة، مثل محمد مرزوق ويوسف جابر، ما يوضح عدم الاعتماد على سياسة واحدة، أو الهدف المطلوب من خوض التصفيات والمشاركة في البطولات بشكل عام».

وتحدث وليد حسين عن مردود شباب الأهلي في الموسم الحالي، والفوز على الوصل بخمسة أهداف مقابل هدف والتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي، قال: «قدمنا مباراة قوية أمام فريق كبير، إذ إن الشوط الأول شهد ندية بين الفريقين، بينما تحسن أداء شباب الأهلي في الشوط الثاني، وجعلنا المباراة أكثر سهولة على أنفسنا بإحراز الهدفين الثاني والثالث».

وتابع: «سنخوض مباراة صعبة في نصف النهائي أمام الجزيرة، لكن من المبكر الحديث عن هذه المباراة، ويجب أن يكون تركيزنا حالياً على الدوري، خصوصاً أننا سنخوض مباراة قوية أمام الوحدة، بعد غدٍ، على استاد راشد، إذ نرغب في مواصلة الانتصارات، والحفاظ على موقعنا ضمن فرق الصدارة».

وحذّر وليد حسين من صعوبة مواجهة الوحدة، رغم خسارة «العنابي» أمام الجزيرة بأربعة أهداف دون رد في ربع نهائي كأس الخليج العربي، وقال: «خسارة الوحدة ليست مقياساً، لذلك يجب أن نكون في كامل تركيزنا، وأن نخوض المباراة بكل جدية، دون التفكير في خسارة الوحدة أمام الجزيرة».

الأهلي قادر على تشكيل 3 فرق

أشاد وليد حسين بمردود لاعبي شباب الأهلي، وقال: «أبرز ما يميز الفريق هو أننا نمتلك لاعبين يستطيعون أن يشكلوا قوام ثلاثة فرق، والدليل هو غياب تسعة لاعبين أساسيين، مثل ماجد حسن وعبدالعزيز صنقور ووليد عباس وإسماعيل الحمادي، لكن الفريق قدم مباراة قوية أمام الوصل في ربع نهائي كأس الخليج العربي، لكن في الوقت نفسه نتمنى عودة الغائبين».