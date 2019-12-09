كورنادو: لم نحدّد هدفنا من «الآسيوية».. ولا يمكن التنازل عن الدوري

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكد لاعب وسط فريق الشارقة، البرازيلي أيغور كورنادو، أن المحافظة على لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم للعام الثاني على التوالي هدف رئيس لـ«الملك» لا يمكن التنازل عنه على الإطلاق، بينما سينظرون لاحقاً من أجل تحديد هدفهم في مسابقة دوري أبطال آسيا التي يشارك فيها الفريق لأول مرة بعد غيبة لسنوات طويلة، بوصفه حاملاً للقب الدوري بجوار أندية شباب الأهلي والعين والوحدة.

وقال كورنادو لـ«الإمارات اليوم»: «الشارقة لايزال منافساً على أكثر من بطولة، نحن حالياً نتصدر الدوري ونريد المحافظة على هذه الصدارة وفي الوقت نفسه سنبدأ مشوار كأس رئيس الدولة خلال الشهر الجاري، بكل تأكيد فإن المحافظة على لقب الدوري هدف مهم بالنسبة لنا، وبخصوص دوري أبطال آسيا، فإننا سنحدد هدف المشاركة في هذه البطولة لاحقاً».

وتتجه الأنظار، يوم غدٍ، صوب العاصمة الماليزية كوالالمبور، التي ستستضيف قرعة دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، ويمثل الإمارات في النسخة الحالية من البطولة كل من الشارقة بصفته بطل الدوري وشباب الأهلي (الوصيف)، وسيشارك الفريقان من مرحلة المجموعات مباشرة، بينما يبدأ كل من العين والوحدة المشوار من الدور التمهيدي.

وقال اللاعب إيغور كورنادو: «سنكون مطالبين بالاجتهاد أكثر، لأن البطولة الآسيوية ستكون منافسة صعبة، يجب أن نفكر فيها لاحقاً، علينا الحذر في كل البطولات التي نشارك فيها، كل بطولة مهمة بالنسبة لنا ونريد الذهاب فيها بعيداً، الدوري مهم للجميع في النادي، أما دوري الأبطال فسننظر في أمره لاحقاً».

وتابع كورنادو، الذي حصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي في الدوري الموسم الماضي حديثه، بالقول: «فريقنا يشارك في هذه البطولة القارية لأول مرة منذ سنوات طويلة، تشكيلتنا تضم مجموعة من اللاعبين الشباب، لكن مع ذلك سنكون مطالبين بتقديم أفضل أداء ممكن، في الوقت الحالي أعتقد أن المحافظة على لقب دوري الخليج العربي هو هدفنا».

واعترف نجم الشارقة بأن فريقه لم يكن الطرف الأفضل في لقاء الدور ربع النهائي من منافسة كأس الخليج العربي، وأن العين استحق الفوز والحصول على بطاقة التأهل، وقال: «في تلك المباراة كان العين هو الطرف الأفضل، لقد استحقوا الفوز والتأهل لنصف النهائي على حسابنا، نحن أصبحنا حالياً خارج المنافسة على هذه البطولة، لكن لدينا بطولة مهمة هي دوري الخليج العربي».

وسجل ايغور كورنادو خلال لقاء العين هدفاً من ركلة جزاء هو السادس له في شباك «الزعيم».

تفادي الأخطاء

علق إيغور كورنادو على خروج الشارقة من كأس الخليج العربي، وقال: «صحيح خرجنا من البطولة، لكن علينا التركيز جيداً وتفادي الأخطاء التي وقعنا فيها حتى لا نتأثر في مسابقة الدوري التي نريد الاستمرار فيها على صدارة الترتيب».

وتابع: «قدمنا في البطولة نفسها أداءً جيداً هذا العام، مقارنة بالموسم الماضي، بالتأكيد كنا نريد الاستمرار فيها لأبعد نقطة، لكن في الموسم المقبل سنعمل على الذهاب إلى أبعد نقطة».