النصر يتأهل من الفجيرة في مباراة «الأعطال التحكيمية»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تأهل النصر للدور نصف النهائي من مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد فوزه الصعب على مضيفه الفجيرة بهدف دون مقابل، أمس، على استاد الفجيرة الدولي.

وواصل مدرب النصر، الكرواتي كرونوسلاف، تحقيق الانتصارات، بعد أن قاد فريقه بمباراة تفوق فيها العميد في معظم مجرياتها، فيما تمكن الفجيرة من تقديمه أفضل مستوى فني، قياساً بمبارياته السابقة.

وشهدت المباراة التي قادها الحكم يحيى الملا، توقفات اضطرارية، بسبب عطل جهاز المحاكاة الذي يستخدمه قضاة الملاعب، فضلاً عن مشكلة في جهاز الرذاذ، الذي يستخدم في تحديد مكان الأخطاء، وهو ما أثار دهشة مدرب النصر كرونوسلاف.

وكاد الفجيرة أن يفتتح التسجيل عن طريق البرازيلي جوناثان (2)، بعد كرة تصدى لها أحمد شامبيه، وتمكن مدافع النصر يعقوب حسن من الحد من خطورة لاعبي بفضل دقة تحركاته. ولم يستثمر «الذئاب» خطأ لحارس مرمى النصر أحمد شامبيه في تشتيت الكرة التي سددها ناصر خاطر (16)، بعد تدخل ذكي لمدافع العميد يعقوب حسن، رد عليه الإسباني نيغريدو بتسديدة مرت إلى جنب القائم (18).

وتقدم النصر عن طريق حبيب الفردان (44)، مستفيداً من كرة عرضية للبرتغالي أنطونيو كارفالهو داخل المنطقة.

وكاد الفجيرة يدرك التعادل إلا أن لاعبه البرازيلي جوناثان سدد كرته من ضربة حرة مباشرة إلى الجدار (90+1).