الوصل يقصي شباب الأهلي من ربع نهائي كأس السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

حقق فريق الوصل مفاجأةً من العيار الثقيل، بإقصائه فريق شباب الأهلي من الدور ربع النهائي، في مسابقة كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، عقب الفوز العريض لـ«الإمبراطور» بنتيجة «101-89»، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على صالة النصر.

كما شهدت مباريات الدور تحقيق الشارقة انتصارٍاً مستحقاً على الجزيرة بواقع «92-65»، في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي الوصل، فيما تخطى النصر حاجز الـ100 نقطة، بفوزه على بني ياس «103-70»، في مباراة أقيمت على صالة نادي شباب الأهلي، وليحجز الظفرة موقعه في النصف نهائي بتخطيه عقبة البطائح «95-81»، في مباراة أقيمت على صالة نادي الجزيرة. وعرف الوصل كيفية تسجيل أكبر مفاجآت الدور ربع نهائي، بعد أن نجح لاعبو الإمبراطور في الهيمنة على المراحل الثلاث الأولى بواقع «25-21 و27-13 و24-19»، فيما اكتفى شباب الأهلي بنيل أفضلية خجولة في الفترة الرابعة بواقع «26-25». ويدين الوصل في انتصاره هذا لتألق محترفه الأميركي توني مايكل، الذي نجح في حصد لقب أفضل مسجل في المباراة برصيد 40 نقطة، فيما ذهب لقب أفضل مسجل لفريق شباب الأهلي للاعبه الدولي محمد عبداللطيف بتسجيله 20 نقطة.