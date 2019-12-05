كرونسلاف: النصر أصبح فريقاً خطيراً

المصدر: محمد أبوإسماعيل ومحمد فاضل - دبي

قال مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، إن «الأهم بالنسبة له، حينما يواجه غداً الفجيرة على ملعب الأخير في ربع نهائي كأس الخليج العربي، هو المحافظة على نغمة الانتصار بجانب أهمية بلوغه نصف النهائي».

ولم يخسر النصر حتى الآن مع المدرب الكرواتي، وأكد أن «النصر أصبح فريقاً خطيراً على كل المنافسين»، وتابع في مؤتمر صحافي: أصبحت نتائجنا جيدة ومنتظمة وهذا شيء رائع، كما ظهر ذلك في الأداء خلال لقاء الظفرة. وأصبحنا اليوم مستعدين لمواجهة أي فريق، فمادام هدفنا اللقب فلا يهمنا من نواجه. وقال كرونسلاف إن الفريق يعاني غياب طارق أحمد، وجاسم يعقوب بسبب الإصابة، عقب عودتهما من المشاركة مع المنتخب. ووجه تحية خاصة للاعبين، ولقائد الفريق، الإسباني نيغريدو، بعد المجهود الكبير الذي قدموه في مباراة الظفرة، مطالباً اللاعبين بالاستفادة من وجود نيغريدو بخبرته الطويلة.

في المقابل، تمنى مدرب الفجيرة، الجزائري مجيد بوقرة، في تصريح صحافي، أن تكون المباراة نقطة تحول للفجيرة، وتؤثر إيجاباً في نتائجه بالدوري. وقال: نحتاج لانتصار واحد، لكي يكون نقطة تحول، وقد جهزنا فريق الفجيرة لمواجهة النصر، كأنها مباراة نهائية.

مجيد بوقرة:

«جهزنا فريق الفجيرة

لمواجهة النصر،

كأنها مباراة نهائية».