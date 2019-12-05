مدرب الوحدة: واجهت الريال وبرشلونة.. ولا أخاف من أيِّ مباراة

المصدر: معاذ كمبال - العين

قلل مدرب فريق الوحدة، مانويل خيمينيز، من صعوبة المواجهة التي ستجمع فريقه بمنافسه الجزيرة، مساء غدٍ، في ربع نهائي كأس الخليج العربي، وأكد: واجهت سابقاً أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، لهذا لا أخاف من أي مباراة.

وتابع خيمينيز، في المؤتمر الصحافي أمس، قبل لقاء الجزيرة على استاد آل نهيان غداً الساعة 20:30: «أحترم فريق الجزيرة فهو نادٍ كبير، لكن في كرة القدم يجب عليك ألا تشعر بالخوف من المنافس، وإنما تكنُّ له كل الاحترام فقط، لهذا علينا احترام الجزيرة في لقاء الغد، خصوصاً أنه فريق قوي، ولديه 22 لاعباً بالمستوى نفسه».

وأضاف المدرب، الذي يستعد لخوض أول ديربي له: بكل تأكيد ستصب عودة الدوليين في صالحهم أيضاً، وستعزز قوتهم، لكننا في المقابل نمتلك فريقاً جيداً، ولدينا الفرصة الكبيرة للفوز، رغم أننا سنفتقد خدمات إسماعيل مطر وحمدان الكمالي بداعي الإصابة، وسننظر في أمر مشاركة الدوليين بعد مران اليوم.

يذكر أن الوحدة فاز في لقاء سابق هذا الموسم، ضمن دوري الخليج العربي على الجزيرة بنتيجة 3-2، ويسعى للبقاء منافساً في البطولة، خصوصاً في ظل نتائجه غير المستقرة بالدوري، رغم تحسنها في الفترة الأخيرة. بينما في المقابل يستعيد الجزيرة خدمات أبرز نجومه الدوليين، وفي مقدمتهم الهداف علي مبخوت، حيث يراهن عليه بشدة في هذه المباراة المهمة.