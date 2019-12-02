المنتخب يدفع ثمن الأخطاء الدفاعية ويودع خليجي "24"

المصدر: منصور السندي-دبي

ودع المنتخب الوطني بطولة كأس الخليج 24 بعد خسارته أمام المنتخب القطري بأربعة أهداف مقابل هدفين خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الاثنين على استاد خليفة الدولي في الدوحة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لحساب المجموعة الأولى في كأس الخليج 24 التي تقام في قطر، وتأهل بذلك المنتخب القطري الى الدور نصف النهائي في البطولة رافعا رصيده الى ست نقاط.

وأهدر المنتخب الذي تجمد رصيده عند ثلاث نقاط حصل عليها بالفوز عل اليمن، فرصة الذهاب بعيدا في هذه البطولة والوصول الى الدور نصف النهائي والمنافسة على اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعدما كان قد فاز بلقبها مرتين في 2007 و2013.

ودفع المنتخب الوطني ثمن غياب التركيز والأخطاء الدفاعية وافتقاد عدد كبير من اللاعبين الشباب الذي دفع بهم مدرب المنتخب للخبرة فضلاً عن إهدار الفرص التي سنحت للاعبين وتسببت كل هذه العوامل في الخسارة التي تعرض لها المنتخب الذي ضم في صفوفه في هذه البطولة عدداً كبيراً من الوجوه الشابة التي دفع بها المدرب الهولندي مارفيك للاستفادة من البطولة لكسب المزيد من الخبرات، وشهدت المباراة التي انتهى شوطها الأول بتقدم المنتخب القطري بهدفين مقابل هدف، ركلتي جزاء الأولى للمنتخب القطري والأخرى للمنتخب الوطني ، وسجل هدفي المنتخب علي مبخوت من ركلة جزاء" 33" و77".