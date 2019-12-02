«ترايثلون دبي للسيدات» ينطلق 13 الجاري بـ 3 سباقات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كثف مجلس دبي الرياضي الاستعدادات لتنظيم «ترايثلون دبي للسيدات»، الذي يقام تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، وينطلق يوم 13 الجاري في نادي دبي للسيدات بمنطقة جميرا.

وقال بيان صحافي من مجلس دبي الرياضي: «عقدت اللجنة المنظمة للترايثلون اجتماعاً تنسيقياً مع الجهات الداعمة للحدث في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور مديرة الترايثلون مديرة قسم تطوير رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، فوزية فريدون، ورئيس اللجنة الفنية بالترايثلون مدير قسم الفعاليات المجتمعية بالمجلس، عادل البناي، والملازم جاسم المرزوقي، والوكيل ناصر حمد، والوكيل حسن عباس، والعريف محمد حمدان، ومحمد منير طيارة، وآمنة الخالدي، وأنس الفواعير». وأضاف البيان: «سيذهب ريع (ترايثلون دبي للسيدات) إلى الأعمال الخيرية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، لدعم النساء من ذوي الإعاقة لمنحهن أطرافاً اصطناعية، وإتاحة الفرصة للنساء اللاتي فقدن أطرافهن للعودة إلى حياتهن الطبيعية وممارسة الرياضة من جديد». ويتضمن «ترايثلون دبي للسيدات» المنافسة في ثلاث سباقات هي: سوبر سبرنت، وسبرنت، والمسافة الأولمبية المعتمدة، حيث تتنافس المتسابقات في فئة السوبر سبرنت على مسافة 400 متر سباحة، ومسافة 10 كيلومترات درّاجات هوائية، ومسافة 2.5 كيلومتر جري، فيما تتنافس المتسابقات في فئة سبرنت على مسافة 750 متراً للسباحة، ومسافة 20 كيلومتراً للدرّاجات الهوائية، ومسافة خمسة كيلومترات للجري، وفي فئة المسافة الأولمبية المعتمدة تتنافس المشاركات على مسافة 1.5 كيلومتر سباحة، و40 كيلومتراً للدرّاجات الهوائية، و10 كيلومترات للجري.