لجنة الانضباط تعتبر بني ياس خاسراً أمام الفجيرة

المصدر: منصور السندي – دبي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم بالتمرير باجماع أعضائها برئاسة المستشار سعيد الحوطي اعتبار فريق بني ياس خاسرا مباراته في كأس الخليج العربي أمام الفجيرة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة لمخالفته المواد 3/2/8 من لائحة مسابقة كأس الخليج العربي والفقرة ب من المادة 78 الخاصة بلائحة من المسابقات والفقرة ج من المادة 79 الخاصة بنظام الاستبدالات وذلك بعدما تلقت اللجنة تقريرا كاملا بهذا الخصوص من رابطة المحترفين.

وقالت لجنة الانضباط في بيان صحافي إن بني أشرك لاعبا إضافيا أكثر من العدد المسموح بمشاركته من اللاعبين الأجانب (6 لاعبين) خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الاخيرة لدور المجموعات وانتهت بفوز بني ياس 3-1.

وبهذا القرار يتأهل الفجيرة رسمياً إلى الدور ريع النهائي في كأس الخليج العربي بعدما رفع رصيده الى عشر نقاط في المجموعة الثانية.