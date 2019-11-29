الشارقة يتابع ترتيبات سوبر اليد الإماراتي - البحريني

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اطلعت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة خلال اجتماعها، أول من أمس، برئاسة محمد عبيد الحصان، على تحضيرات فريق رجال كرة اليد لمباراة السوبر الإماراتي - البحريني، المقررة إقامتها في المنامة. وتجمع المباراة الشارقة بطل السوبر الإماراتي، مع فريق باربار بطل السوبر البحريني، وهو السوبر الثالث على التوالي الذي يمثل فيه الشارقة كرة اليد الإماراتية أمام الأندية البحرينية.

واستعرض الاجتماع تقريراً عن مشاركة فريق الشارقة في البطولة الآسيوية الـ22 للأندية أبطال الدوري، التي أقيمت في مدينة سام شوك بكوريا الجنوبية، وأحرز فيها الشارقة الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي.

كما تابع المجتمعون نتائج الفرق الرياضية للرجال، والمراحل السنية في كرتي اليد والسلة، موقف ومشوار هذه الفرق في البطولات المختلفة، ومنها مسيرة فريق رجال كرة السلة، الذي تأهل للدور ربع النهائي لبطولة كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، ويستعد لمواجهة الجزيرة في الخامس من ديسمبر المقبل.