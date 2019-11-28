ماراثون «أدنوك أبوظبي» 6 ديسمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون أدنوك أبوظبي، أمس، عن البرنامج الزمني للنسخة الثانية التي تقام في السادس من ديسمبر المقبل، وتنطلق من أمام مقر شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على كورنيش أبوظبي.

ويبدأ البرنامج الأسبوعي بافتتاح القرية الرياضية في الساحة الجنوبية للمقر الرئيس لشركة أدنوك، في الثاني من ديسمبر، فيما تفتح القرية أبوابها في يوم الماراثون، وتضم القرية العديد من الأنشطة الترفيهية وحصص اللياقة البدنية والفعاليات المتنوعة.

ويقام السباق الرئيس للماراثون على مسافة 42.2 كم، والسباق المجتمعي لمسافة 10 كم، وينطلقان في السادسة صباحاً، وتنطلق الساعة 10 صباحاً السباقات المجتمعية المصاحبة لمسافة خمسة و2.5 كم.

وتعقد اللجنة المنظمة مؤتمراً صحافياً يوم الرابع من ديسمبر، بحضور نخبة العدائين العالميين المشاركين، ويقام في فندق راديسون بلو في كورنيش أبوظبي. يذكر أن من أبرز العدائين المشاركين من الجنسين الإثيوبية أسكال، والكيني اليكس كوريو، والإثيوبي أسناكي دوبر، والكينية كارولين كيليل.