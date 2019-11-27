«الانضباط» توقف قرار دفع 611 ألف درهم لوكيل لاعبين

المصدر: منصور السندي - دبي

قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم في اجتماعها، أمس، بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، إيقاف قرار التنفيذ في قضية إلزام نادي الجزيرة دفع 611 ألف درهم لمصلحة وكيل اللاعبين، عمر الصادقي، وسيط اللاعب محمد عايض، وذلك لحين صدور قرار نهائي من محكمة التحكيم الرياضية.

وفي جانب آخر، أكدت اللجنة، في بيان صحافي، حجز الشكوى المقدمة من نادي مسافي ضد دبا الفجيرة، التي يطالب فيها بإعادة مباراتهما بدوري الهواة، للحكم في الجلسة المقررة في 10 ديسمبر، وطلبت الاطلاع على شريط اللقاء. وقررت كذلك إيقاف لاعب مصفوت علي صنقور، أربع مباريات وتغريمه 8000 درهم، لاعتدائه على لاعب من دبا الحصن دون كرة، خلال مباراة بدوري الدرجة الأولى، وغرمت مدير مصفوت، أحمد الكعبي، 4000 درهم بسبب ألفاظ تجاه حكم مباراة دبا الحصن.