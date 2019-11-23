«الزعيم» وكلباء يؤديان الواجب

المصدر: معاذ كمبال - العين

يستقبل العين في السادسة مساء اليوم ضيفه كلباء على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة السادسة من كأس الخليج العربي، في مباراة يخوضها طرفا المواجهة كأداء للواجب فقط، بعد أن ضمن «الزعيم» التأهل للدور الثاني، بينما يبحث كلباء عن تحقيق فوز شرفي فقط، بعد فقدانه فرصة التأهل، إذ يحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة في المجموعة الأولى.

وستكون مواجهة اليوم بمثابة فرصة حقيقية لمدرب العين، الكرواتي إيفان ليكو، للدفع باللاعبين الشباب للوقوف على إمكاناتهم، خصوصاً أنه لا يعاني أي ضغوط بعد أن ضمن التأهل.

ويغيب عن «الزعيم» الحارس خالد عيسى، ولاعب الوسط المدافع أحمد برمان، بجانب الجناح بندر الأحبابي، بسبب انضمامهم إلى قائمة المنتخب الذي يستعد للمشاركة في «خليجي 24»، كما يغيب المهاجم الجزائري عبدالرحمن مزيان بداعي الإصابة.