سباق جري أكاديمية فاطمة بنت مبارك في شاطئ الحديريات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ينطلق، اليوم، سباق الجري لأكاديمية فاطمة بنت مبارك في نسخته الخامسة، في جزيرة شاطئ الحديريات، لتشجيع مجتمع السيدات والفتيات في إمارة أبوظبي على ممارسة الرياضة، لاكتساب نمط وأسلوب صحي، متخذاً الرياضة جزءاً من ثقافة الحياة اليومية للمرأة الإماراتية.

وينطلق السباق بتنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي كشريك استراتيجي، ومركز أبوظبي للصحة العامة كشريك أساسي.

ويعتبر السباق أحد أبرز الأنشطة النسائية التي تحرص أكاديمية فاطمة للرياضة النسائية على تنظيمها سنوياً، بعد النجاح الباهر الذي حصدته النسخة الأخيرة في يناير، بمشاركة أكثر من 500 متسابقة، باعتباره سباقاً مفتوحاً للجري خصص للسيدات والفتيات فقط من مختلف الأعمار ولجميع الجنسيات.