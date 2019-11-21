دوري الدرجة الثانية ينطلق اليوم بمشاركة 10 فرق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم منافسات مسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2019-2020، التي ينظمها اتحاد كرة القدم لأول مرة بمشاركة 10 فرق خاصة مملوكة لأشخاص اعتياديين من دون أي دعم حكومي، على أن يلعب النهائي يوم 28 مارس المقبل.

ويشارك في الدوري 10 فرق، وتحديد أماكن لعب المباريات لكل فريق في الموسم، وتم تسجيل ما يقارب 400 لاعب حتى أمس في جميع هذه الفرق، بمن فيهم لاعبون مواطنون وأجانب.

وقال رئيس الاتحاد مروان بن غليطة، في بيان صحافي: «افتتاح دوري الدرجة الثانية قفزة لكرة القدم باتجاه المستقبل، ونحن سعداء بتوسعة قاعدة هذه اللعبة في الدولة، وتنفيذ رؤية اتحاد كرة القدم 2030، التي تطمح إلى إعطاء كرة القدم القدر الممكن من التطوير في جميع المجالات، وإعطاء مواطني الدولة والمقيمين فيها فرصاً أكبر للعمل في مجال كرة القدم وتطويرها، من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات الرياضية الممكنة على مستوى القارة». وتقام اليوم أولى مباريات الجولة الأولى من دوري الدرجة الثانية بين سيتي والفلاح على ملعب مدرسة كينغز في البرشاء 3 في دبي، عند الساعة 8:00 مساءً، بينما يلتقي فريقا الحزم وسبورت في نادي بني ياس على الملعب رقم (3) عند الساعة 7:45 مساءً. وتستكمل مباريات الجولة الأولى يوم غدٍ بلقاء الموج ضد ريجونال، ويونايتد ضد الهلال يونايتد، وتختتم لقاءات الجولة الأولى يوم بعد غد كلية الدار وكواترو.