الشارقة يظهر بقمصان جديدة قريبا

المصدر: منصور السندي-الشارقة

أعلن نادي الشارقة لكرة القدم خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الأربعاء بمقر النادي في الشارقة توقيع عقد شراكة مع مصرف الشارقة الإسلامي يكون بموجبه الأخير راعيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم الرياضي الحالي 2019 -2020، وسيظهر الشارقة بناء على هذه الاتفاقية الجديدة بقمصان جديدة تحمل شعار المصرف وذلك اعتبارا من مباراة الفريق المقبلة أمام الفجيرة السبت المقبل ضمن الجولة السادسة لكأس الخليج العربي لكرة القدم، فيما اعرب رئيس شركة نادي الشارقة للاستثمار والتسويق إبراهيم محمد الجروان خلال المؤتمر عن سعادته بهذه الاتفاقية مع مصرف وصفه بالرائد في دولة الإمارات، لافتا الى أن النتائج المميزة لمختلف فرق النادي ساعدت الشركة كثيرا في الحصول على رعاة مثل هيئة مطار الشارقة واصباغ ناشيونال، معتبرا أن مثل هذه الشراكات تعود على النادي والأطراف الراعية بالفائدة المرجوة.

وقال الجروان في المؤتمر الصحافي “سيرتدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قمصان تحمل شعار المصرف وذلك اعتبارا من مباراة الفريق المرتقبة مع الفجيرة في كأس الخليج العربي".

وشدد الجروان على أنه ورغم أن النادي حصل جراء هذه الاتفاقية مع مصرف الشارقة الإسلامي على مبالغ مالية مجزية الا أن هدفهم ليس العائد المادي وإنما وجود تلاحم ورعاية مجدية لأطراف المجتمع كافة.

من جهته أعرب رئيس التميز المؤسسي في مصرف الشارقة الإسلامي جاسم البلوشي عن سعادته بهذه الشراكة مع ناد مثل الشارقة يعد من أعرق الأندية الإماراتية والخليجية ويتصدر حاليا ترتيب فرق دوري الخليج العربي، مشيرا الى أن الاتفاقية التي جاءت على خلفية النتائج المميزة لفريق الشارقة في الفترة الماضية، ستصب في مصلحة الطرفين المصرف والنادي، مؤكدا أنه يتمنى أن تكون هذه الاتفاقية فال خير على الفريق من أجل الفوز بلقب الدوري الإماراتي للموسم الثاني على التوالي.

وأضاف جاسم البلوشي" أتمنى أن تكون هذه الاتفاقية فال خير على النادي من اجل تحقيق بطولة الدوري الموسم الحالي وبالنسبة للمصرف فإن دوره الاجتماعي يتطلب منه أن يكون متواجدا مع مختلف فئات وشرائح المجتمع".

بدوره شدد عضو مجلس إدارة النادي، مشرف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد سعيد بوزنجال أن مصر الشارقة الإسلامي عود الجميع دائما على مثل هذه المبادرات المجتمعية، مشيرا الى أن هذه الشراكة ستصب في مصلحة الطرفين، نادي الشارقة والمصرف.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية كلا من عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس المركز الإعلامي في النادي سعيد مطر ومشرف المراحل السنية رضا عباس ولاعبي الفريق الأول شاهين عبد الرحمن وعبد الله غانم وإيغور كورنادو.