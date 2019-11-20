الحسم في زيادة أندية أبطال آسيا 23 الجاري

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

تستضيف العاصمة اليابانية طوكيو، 23 الجاري، اجتماعاً حاسماً للجنة المسابقات بالاتحاد القاري لكرة القدم، برئاسة الفيتنامي تران كووك توان، لوضع خارطة التغييرات الجديدة على مسابقة دوري أبطال آسيا، والحسم في القرار الجديد. يذكر أن زيادة عدد الأندية من 32 إلى 40 نادياً بدءاً من نسخة 2021، تم اعتماد مقترحه بعد أن تقدم به الشيخ سلمان بن إبراهيم، رئيس الاتحاد، في اجتماع سابق، ضمن مشروع كبير لإدخال تغييرات على نظام أبطال آسيا.

وسيتم تقسيم العدد الزائد بواقع أربعة لغرب آسيا، وأربعة لشرقها، على أن يتم حسم التأهل من دور المجموعات لصاحب المركز الأول، مع أفضل ثلاث ثوانٍ.