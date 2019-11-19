دبي تشهد انتخاب جاستن باراش رئيساً للاتحاد الدولي للقوة البدنية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انتخب المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للقوة البدنية جاستن باراش رئيساً للاتحاد الدولي للقوة البدنية لأربع سنوات مقبلة، خلال اجتماع الجمعية العمومية، التي أقيمت على هامش بطولة العالم للقوة البدنية، التي تقام في مجمع حمدان بن محمد الرياضي بدبي، بمشاركة 600 رياضي ورياضية من 60 دولة.

وتقدم اللوكسمبورغي جاستن باراش بالشكر لدولة الإمارات، للاستعداد الاحترافي لفعاليات المونديال، مؤكداً في تصريحات صحافية أن النسخة الحالية التي تقام في دبي، هي الأفضل تنظيماً على مستوى النسخ الماضية لبطولات العالم، مبيناً أن الاتحاد الدولي يشعر بسعادة كبيرة، لأن تكون دبي مكاناً لتنظيم بطولة العالم، مؤكداً أن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية أسهم بشكل فاعل في تطوير لعبة القوة البدنية على مستوى العالم، وأبدى جاستن إعجابه بمجمع حمدان الرياضي، واصفاً ذلك بأنه من أجمل وأفضل المجمعات على مستوى العالم.

وانطلقت، أمس، منافسات بطولة العالم للقوة البدنية، التي تقام برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي.

شهد الحفل الافتتاحي للمونديال الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والأمين العام للهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، علي بن حيدر، وممثل مجلس دبي الرياضي، خالد العور، وعدد من القيادات الرياضية في الدولة، وممثلو الشركات الراعية ورؤساء الوفود المشاركة.

600 رياضي من 60 دولة، يشاركون في بطولة العالم للقوة البدنية.