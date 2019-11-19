160 متسابقاً عالمياً يتزلجون على الماء في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ينطلق اليوم، على كورنيش القرم، تحدي بطولة العالم للتزلج على الماء، الذي يستمر خمسة أيام متواصلة حتى السبت المقبل، بمشاركة 160 متسابقاً ومتسابقة يمثلون 31 دولة في التحدي الكبير الذي يقام في الإمارات للمرة الأولى وفي المنطقة أيضاً.

وتعد البطولة المحطة العالمية الأولى للنادي في الموسم، إضافة إلا أنها تقام على شاطئ كورنيش القرم، الذي لم يسبق أن أقيمت أي فعالية بحرية من خلاله وبشكل رسمي، ويتوقع أن يجتذب الحدث جمهوراً كبيراً خلال الأيام المقبلة، خصوصاً أن الجو بدأ يتحسن، إضافة إلى الموقع المميز لمتابعة المنافسة والاستعراض في البطولة.

وستبدأ الفعاليات يومياً في الـ10 صباحاً، وتستمر حتى السادسة مساء، حيث ستكون هناك تصفيات مختلفة وعديدة من أجل التأهل لليوم الختامي بين كل المشاركين.

من جهته، قال مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، سالم الرميثي: «الترويج السياحي لإمارة أبوظبي وللإمارات كان من أهم العناصر التي عملنا من أجل تحقيقها، لاسيما أن الوفود القادمة تتجاوز الـ200 شخص، ومعظمهم لم يزر الإمارات من قبل. صنعنا لهم ولنا فرصة كي نسهم في الترويج السياحي للعاصمة، وفي الوقت نفسه ضم رياضة جديدة إلى الرياضات العالمية التي يستضيفها النادي».