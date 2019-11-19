المازمي: «أبيض الشواطئ» يستعد بشكل جيد للمونديال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يواصل المنتخب الوطني للكرة الشاطئية سلسلة تدريباته اليومية، ضمن معسكره الحالي المقام في مدينة أسونسيون، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية في باراغواي بالفترة من 21 نوفمبر الجاري إلى الأول من ديسمبر المقبل، حيث يلعب الأبيض في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات بيلاروسيا والسنغال وروسيا.

وقال مدرب المنتخب، محمد المازمي، إن التحضيرات تسير بشكل جيد، واللاعبون ملتزمون بالبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، والذي يشتمل على حصص تدريبية على فترتين صباحية ومسائية، ومحاضرات فيديو لتحليل أداء منتخبات المجموعة، إلى جانب الاجتماعات اليومية.

وأشاد المازمي بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون في المباراة الودية أمام منتخب نيجيريا، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين لهدف، مشيراً إلى أنه حرص على منح الفرصة أمام كل اللاعبين للمشاركة في المباراة، للوقوف على مستواهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية قبل المواجهة الأولى.

بدوره، أكد قائد المنتخب، وليد محمد، جاهزية كل زملائه اللاعبين لخوض غمار نهائيات كأس العالم، والظهور بشكل مميز يعكس مدى التطور الذي تشهده الكرة الإماراتية، مشيراً إلى أن اللاعبين عازمون على تقديم كل ما لديهم في دور المجموعات، من أجل ضمان المنافسة وبقوة في إحدى البطاقات المؤهلة للأدوار الإقصائية.