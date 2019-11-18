المنتخب الأولمبي يحصد العلامة الكاملة في " دولية دبي"

المصدر: منصور السندي-دبي

قاد كل من لاعبي المنتخب الأولمبي زايد العامري وعبد الله أنور المنتخب لفوز ثمين على نظيره المنتخب الأوزبكي بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما أمس الاحد على استاد شباب الأهلي في العوير ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس دبي الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 س للمنتخب التي تختتم غدا الثلاثاء، علما أن البطلة تقام بمشاركة ثمانية منتخبات هي السعودية وسورية والأردن والبحرين وكوريا الجنوبية وأوزباكستان.

ويعد هذا الفوز الثالث على التوالي للمنتخب الأولمبي حاصدا بذلك العلامة الكاملة حتى الآن برصيد تسع نقاط بعدما فاز في مباراتيه السابقتين على المنتخب السوري بهدفين مقابل هدف وعلي المنتخب السعودي بهدفين دون رد، وتجمد رصيد المنتخب الأوزبكي عند نقطتين فقط.

وقدم المنتخب الأولمبي الذي خاض المباراة بتشكيلة مختلفة عن تلك التي خاض بها مباراتيه السابقتين، مباراة كبيرة وظهر بمستوى فني متطور وساعده مشاركة ستة من لاعبيه في المنتخب الأول في التفوق هذه المباراة على منافسه الأوزبكي" الملقب بـ " الذئاب البيضاء"

سجل للمنتخب الأولمبي زايد العامري " من ركلة جزاء" " 7" وعبد الله أنور" 60" وللمنتخب الأوزبكي امونوف عزبز " 93"

وتعد مشاركة المنتخب في هذه البطولة إعداد جيد له للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في تايلاند يناير المقبل المؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو 2020.

وشارك ستة من أصل سبعة لاعبين من المنتخب الأولمبي بالمنتخب الأول في المباراة ضمن التشكيلة الاساسية وذلك عقب فراغهم من المشاركة مع المنتخب في مباراته الأخيرة أمام فيتنام ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 واللاعبون هم علي صالح، محمد شاكر، جاسم يعقوب، خليفة الحمادي، عبد الله رمضان، زايد العامري، فيما لم يشارك لاعب واحد فقط من لاعبي الأولمبي بالمنتخب الأول في المباراة هو محمد العطاس.