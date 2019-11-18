الأولمبي يروّض «الذئاب البيضاء»

المصدر: منصور السندي - دبي

تغلب المنتخب الأولمبي على نظيره الأوزبكي 2-1، أمس، على استاد شباب الأهلي في العوير، ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس دبي الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة، التي تشارك فيها ثمانية منتخبات، هي: السعودية وسورية والأردن والبحرين وكوريا الجنوبية وأوزبكستان.

وسجل هدفي الأبيض، زايد العامري من ضربة جزاء (7) وعبدالله أنور (60)، فيما أحرز هدف «الذئاب البيضاء» أمينوف عزيز (90+3)، بعد استعانة الحكم بتقنية الفيديو «الفار».

وحصد المنتخب الفوز الثالث على التوالي، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن برصيد تسع نقاط، بعدما فاز في مباراتيه السابقتين على المنتخب السوري 2-1، وعلى السعودي بهدفين دون مقابل.

قدم المنتخب الأولمبي، الذي خاض المباراة بتشكيلة مختلفة عن المواجهتين السابقتين، مباراة كبيرة، وظهر بمستوى فني متطور، وساعده على ذلك مشاركة ستة من لاعبيه الذين التحقوا به قادمين من المنتخب الأول.

وتعد مشاركة المنتخب في هذه البطولة استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، المقررة في تايلاند يناير المقبل، المؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو 2020.

وبادر المنتخب الأولمبي بالتسجيل مبكراً في مرمى المنتخب الأوزبكي عن طريق زايد العامري من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة، احتسبها حكم اللقاء لمصلحة المنتخب الأولمبي.

وبدا المنتخب الأولمبي الأكثر تنظيماً في الملعب، إذ هدد كل من جاسم يعقوب وزايد العامري وعلي صالح المرمى الأوزبكي بأكثر من تسديدة، تصدى لها الحارس الأوزبكي.

وشارك مع الأولمبي ستة من أصل سبعة لاعبين بالمنتخب الأول ضمن التشكيلة الأساسية أمس، عقب فراغهم من المشاركة في المباراة الأخيرة أمام فيتنام، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، واللاعبون هم: علي صالح، محمد شاكر، جاسم يعقوب، خليفة الحمادي، عبدالله رمضان، زايد العامري، فيما لم يشارك محمد العطاس.

وأجرى مدرب المنتخب الأولمبي تبديلاً اضطرارياً في الشوط الأول، بدخول عبدالله أنور، وتمكن من إضافة الهدف الثاني «60» إثر تمريرة زميله يحيى الغساني، سددها مباشرة في المرمى.

وحضر المباراة مساعد مدرب المنتخب الأول سليم عبدالرحمن لمتابعة لاعبي المنتخب الأول في المنتخب الأولمبي.

المنتخب الأولمبي خاض المباراة بتشكيلة مختلفة عن المواجهتين السابقتين.