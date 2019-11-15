الأبيض الأولمبي يتحدى المنتخب السعودي في «دولية دبي»

المصدر: منصور السندي - دبي

يخوض المنتخب الأولمبي لكرة القدم اختباراً صعباً، اليوم، أمام نظيره المنتخب السعودي، الساعة 7:15 مساءً على استاد شباب الأهلي في دبي، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس دبي الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة.

ويشارك في البطولة ثمانية منتخبات، تستعد لنهائيات آسيا في تايلاند يناير المقبل، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وكان الأولمبي قد فاز في مباراته السابقة على المنتخب السوري بهدفين مقابل هدف، في حين خسر المنتخب السعودي أمام كوريا الجنوبية. وشهدت بقية نتائج الجولة الأولى في البطولة تعادل أوزبكستان والعراق بثلاثة أهداف لكل منهما، فيما فاز الأردن على البحرين بهدفين لهدف.

وأكد مدرب المنتخب الأولمبي، البولندي ماسيج سكورزا، في تصريحات صحافية أن المنتخب قدم مباراة جيدة أمام سورية، لافتاً إلى أن عطاء اللاعبين وصل إلى نسبة 100%، مؤكداً أن البطولة الحالية ستساعدنا على الوصول إلى الجاهزية التامة قبل نهائيات آسيا، وتابع: «سنعمل على منح أكبر عدد من اللاعبين الفرصة للمشاركة في مباراة اليوم، بهدف الوقوف على مستوياتهم».

وأضاف: «أعتقد أن المنتخب سيصل إلى الجاهزية التامة، بعد انضمام لاعبي المنتخب السبعة الموجودين حالياً مع المنتخب الأول بعد الانتهاء من مباراة فيتنام، إذ سيشاركون في مباراتي أوزبكستان وكوريا الجنوبية المقبلتين».

من جانبه، قال مدير المنتخب، جمال بوهندي، في تصريح صحافي: «البطولة تجربة شبه رسمية للمنتخب، للتحضير لنهائيات آسيا، خصوصاً أن الأولمبي يلعب في هذه البطولة مع منتخبات بالمستوى الفني نفسه للمنتخبات التي سيواجهها في نهائيات كأس آسيا».

وأشار بوهندي إلى أن أبرز المكاسب وجود سبعة من لاعبي المنتخب الأولمبي مع المنتخب الأول، ما سيعود بالنفع على الأولمبي فور عودتهم للعب معه.

من جانب آخر، تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة الثانية في البطولة، إذ يلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع البحرين على ملعب شباب الأهلي في العوير عند الساعة 15:45، فيما يتواجه في التوقيت نفسه على ملعب اتحاد الكرة في دبي أوزباكستان مع الأردن، ويشهد ملعب اتحاد الكرة في دبي الساعة 19:15 مواجهة قوية بين منتخبي سورية والعراق.

مباريات اليوم

كوريا - البحرين 15:45 ( ملعب شباب الأهلي).

أوزبكستان - الأردن 15:45 (ملعب اتحاد الكرة).

الإمارات - السعودية 19:45 (ملعب شباب الأهلي).

سورية - العراق 19:15 ( ملعب اتحاد الكرة).

- البطولة تقام في

إطار تحضيرات المنتخب

الأولمبي للمشاركة

في نهائيات آسيا.

7

من لاعبي الأولمبي

سيلتحقون بالفريق

بعد انتهاء مشاركتهم

مع المنتخب الأول.