رودريغو: من الصعب أن أكون بديلاً لكريستيانو في ريال مدريد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بدأ منتخب البرازيل الأول تدريباته في أبوظبي، بمشاركة النجم الصاعد رودريغو، في أولى مشاركاته الدولية، استعداداً لمواجهة كوريا، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد محمد بن زايد.

وبعد أسابيع قليلة من تسجيل رودريغو (18 عاماً)، لثلاثية مع فريقه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وهو أصغر برازيلي يحقق هذا الإنجاز، تم استدعاؤه للمرة الأولى للمشاركة مع المنتخب البرازيلي.

من جانبه، أكد رودريغو في تصريحات صحافية: «أتدرب كل يوم لأكون مستعداً داخل الملعب، وهو أمر يقوم به كل لاعب كرة قدم، إلا أنني أدرك مدى أهمية الاستعداد خارج الملعب أيضاً، لذلك لا أسمح لعواطفي أن تتحكم بي، لقد ساعدني والدي في ذلك كثيراً».

وحقق مهاجم ريال مدريد انطلاقة متميزة لمسيرته المهنية على ملعب بيرنابيو، حيث أحرز ثلاثية ذهبية وأسهم بشكل فعال في هزيمة نادي غلطة سراي. ويراه العديد اليوم الحل الأمثل بالنسبة لريال مدريد، لزيادة رصيد الأهداف في مرحلة ما بعد كريستيانو رونالدو.

وأضاف رودريغو: «من الصعب حقاً أن أكون كريستيانو رونالدو، كنت أحب بالفعل أن ألعب معه، لكنني لا أريد أتحمل هذا الضغط، أريد أن أكون لاعباً متميزاً في ريال مدريد والبرازيل يوماً ما، لكنني مازلت أتطور، وأعلم أنني بحاجة إلى المزيد من العمل والجهد».

واختتم النجم الصاعد: «أشعر اليوم بسعادة غامرة، فحلم كل برازيلي أن يرتدي قميص منتخبه، وها أنا الآن أشارك مع هؤلاء اللاعبين الذين أشاهدهم منذ طفولتي، إنني سعيد بالفعل».

وتضم قائمة المنتخب البرازيلي الموجود في أبوظبي تشكيلة تضم أسماء بارزة، على رأسهم تضم غابرييل جيسوس، وفيليبي كوتينهو، وروبرتو فيرمينو، وثياغو سيلفا، وأليسون.