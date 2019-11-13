الغزال الأسمر: مارس المقبل سترون أحمد خليل كما كان

المصدر: هانوي - الإمارات اليوم

قال نجم المنتخب الوطني، أحمد خليل، إن الأبيض مطالب بالفوز أمام فيتنام، غداً، في العاصمة الفيتنامية هانوي في المباراة التي تقام ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، وذلك لتعويض الخسارة التي تعرض لها أمام تايلاند.

وأضاف خليل الملقّب بـ«الغزال الأسمر»: «بدأت الإمارات التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بشكل جيد، وحقق الأبيض انتصارين على ماليزيا (2-1) وإندونيسيا (5-صفر)، قبل أن يتعرض لخسارة مباغتة في تايلاند (1-2)، وفي الجولة الرابعة سيكون مدعواً لتعويض ذلك بخوض لقاء لا يخلو من صعوبة أمام فيتنام، غداً».

وتحدث خليل في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تراجع مستواه في الموسم الماضي: «هذا يحدث لكل اللاعبين، هناك فترات يُمر بها اللاعب، لكن الحمد لله نهاية الموسم الماضي أسهمت في تحقيق لقب الكأس لفريق شباب الأهلي، وأعمل بجهد، منذ بداية الموسم الحالي، لاستعادة مستواي، وهذا سيأتي مع تكرار المشاركة في المباريات التنافسية».

وقال: «عودتنا للتصفيات الآسيوية ستكون في نهاية مارس المقبل، ووقتها سيكون أغلب اللاعبين قد وصلوا الفورمة المناسبة، عندها سترون أحمد خليل كما كان في السابق إن شاء الله».

وتحدّث خليل عن التصفيات الحالية قائلاً: «لعبنا فقط ثلاث مباريات، كان من الممكن أن نكون في الصدارة، لكن الخسارة أمام تايلاند منحتنا درساً جيداً يجب أن نتعلم منه، علينا أن نبذل جهداً مضاعفاً لكي نكسب في اللقاءات المقبلة، ونحقق الخطوة الأولى ببلوغ الدور النهائي».

وأضاف: «المجموعة صعبة كأغلب المجموعات في هذا الدور، كل المنتخبات خسرت المباريات وفقدت النقاط، لكن المهم أن نعوّض بسرعة ولا نفقد المزيد، أعتقد أن جدول مرحلة الإياب سيعطينا الأفضلية، إذ سنخوض ثلاث مباريات على أرضنا، وأعرف أن جمهورنا الكبير سيقف خلفنا كعادته لكي يدفعنا نحو النتائج الإيجابية، لن يكون هدفنا الدور النهائي فقط، بل أعيننا على التأهل لكأس العالم 2022».

مثلث مرعب

ذكر موقع «فيفا» أن «نجومية أحمد خليل تصاعدت، وشكّل مثلثاً مرعباً برفقة علي مبخوت وعمر عبدالرحمن، وبعد فضية الألعاب الآسيوية 2010، ولقب كأس الخليج 2013، ثم برونزية كأس آسيا 2015، وفي العام نفسه توّج بجائزة أفضل لاعب في آسيا، لكن تصفيات روسيا 2018 لم تحمل الأخبار السارة، وكان عزاء خليل الوحيد هو وجوده فوق قمة هدافي التصفيات الآسيوية، مسجلاً 16 هدفاً في 17 مباراة.

وعن هذه المرحلة قال خليل: «في مثل هذا السباق يتشكّل الفارق في تفاصيل بسيطة، حققنا انتصاراً مدوياً على اليابان في سايتاما، لكن أهدرنا بعض النقاط في ملعبنا، ما كلفنا خسارة الترشح».

إسماعيل راشد: التركيز والقتال أهم أسلحة المنتخب في مواجهة فيتنام

يؤدي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم، مرانه الأساسي على استاد ماي دينه، في العاصمة الفيتنامية هانوي، استعداداً لمواجهة فيتنام، غداً، في الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة الرابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة.

وكانت بعثة المنتخب وصلت إلى هانوي، فجر أمس، قادمة من بانكوك، بعد أن اختتم الأبيض معسكره القصير، الذي استمر أربعة أيام، خاض خلاله مجموعة من الحصص التدريبية تحت قيادة الهولندي، فان مارفيك، وجهازه المعاون، بمشاركة 24 لاعباً.

من جانبه، اعتبر مدير المنتخب الوطني، إسماعيل راشد، أن التركيز والقتال بقوة طوال زمن المباراة، هما أهم الأسلحة التي يجب أن يستخدمها المنتخب في مباراته أمام فيتنام، مشدداً على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تعيد الأبيض إلى قلب المنافسة من جديد.

وأوضح مدير المنتخب في تصريحات صحافية: «المباراة تعد واحدة من أهم المحطات في مشوار التصفيات الحالية، بعد أن تسببت الخسارة أمام تايلاند بالمباراة السابقة في تراجع المنتخب إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة، ونأمل العودة بالنقاط الثلاث والتقدم مجدداً إلى المنافسة على صدارة المجموعة».

وجدّد إسماعيل راشد ثقته بجميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار من قبل الجهاز الفني، مبيناً أن المدير الفني، مارفيك، حرص على متابعة كل العناصر خلال مشاركاتها مع الأندية في دوري الخليج العربي، وأعلن قائمته النهائية استناداً إلى معايير دقيقة، ووفقاً لجاهزية كل لاعب وحاجة المنتخب إلى جهوده.

الأبيض يؤدي مرانه الأساسي، اليوم، على استاد «ماي دينه».