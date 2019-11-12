أحمد خليل: مارس المقبل موعد عودتي إلى مستواي السابق

المصدر: خالد صديق - دبي

أجرى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مقابلة مع نجم المنتخب الوطني ونادي شباب الأهلي أحمد خليل، تحدث فيها عن مسيرة الأبيض في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، وعن المباراة التي سيخوضها المنتخب أمام فيتنام يوم بعد غدٍ في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وقال خليل أن الأبيض مطالب بالفوز في مباراة فيتنام لتعويض الخسارة التي تعرض لها أمام تايلاند، وأضاف: «بدأت الإمارات التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، بشكل جيد وحقق الأبيض انتصارين على ماليزيا (2-1) وإندونيسيا (5-0) قبل أن يتعرض لخسارة مباغتة في تايلاند (1-2)، وفي الجولة الرابعة سيكون مدعواً لتعويض ذلك بخوض لقاء لا يخلو من صعوبة أمام فيتنام غداً».

وتحدث خليل عن تراجع مستواه في الموسم الماضي: «هذا يحدث لكل اللاعبين، هناك فترات يُمر بها اللاعب ولكن الحمد لله نهاية الموسم الماضي ساهمت بتحقيق لقب الكأس لفريق شباب الأهلي، وأعمل بجهد منذ بداية الموسم الحالي لاستعادة مستواي وهذا سيأتي مع تكرار المشاركة في المباريات التنافسية«.

وقال:»عودتنا للتصفيات الآسيوية ستكون في نهاية مارس المقبل، ووقتها سيكون أغلب اللاعبين قد وصلوا الفورمة المناسبة، عندها سترون أحمد خليل كما كان في السابق إن شاء الله«.

وتحدّث خليل عن التصفيات الحالية قائلاً «لعبنا فقط ثلاث مباريات، كان من الممكن أن نكون في الصدارة ولكن الخسارة أمام تايلاند منحتنا درساً جيداً يجب أن نتعلم منه، علينا أن نبذل جهداً مضاعفاً لكي نكسب في اللقاءات المقبلة ونحقق الخطوة الأولى ببلوغ الدور النهائي».

وأضاف: «المجموعة صعبة كما أغلب المجموعات في هذا الدور، كل المنتخبات خسرت المباريات وفقدت النقاط، ولكن المهم أن تعوّض بسرعة ولا تفقد المزيد. أعتقد أن جدول مرحلة الإياب سيعطينا الأفضلية إذ سنخوض ثلاث مباريات على أرضنا، وأعرف أن جمهورنا الكبير سيقف خلفنا كما دائماً لكي يدفعنا نحو النتائج الإيجابية. لن يكون هدفنا الدور النهائي فقط بل أعيننا على التأهل لكأس العالم 2022«.