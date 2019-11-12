غايبور: نتائج الوصل تحسنت بعدما تغيرت عقلية اللاعبين

أكد لاعب الوصل، الإكوادوري فيرناندو غايبور، أن استبعاده من قائمة منتخب بلاده الأخيرة، التي أعلن عنها المدرب الألماني يورغن كلينسمان، لمواجهة ترينيداد توباغو وكولومبيا ودياً، يعد أمراً طبيعياً، لافتاً إلى أن نتائج الوصل تحسنت، أخيراً، بعدما تغيرت عقلية اللاعبين إلى الأفضل، مشيراً إلى أنه غاب عن المشاركة في المباريات الماضية بداعي الإصابة.

وقال غايبور، لـ«الإمارات اليوم»، إنه يتمنى الانضمام مجدداً إلى قائمة منتخب الإكوادور، موضحاً أن لعبه بصفوف الوصل لا يؤثر في اختيارات الجهاز الفني، أو يقلل حظوظه من اللعب على المستوى الدولي، خصوصاً أنه تم اختياره ضمن تشكيلة منتخب بلاده في بداية الموسم بعد انتقاله إلى «الإمبراطور».

وأوضح أنه غاب عن أكثر من مباراة مع الوصل في الفترة الماضية، لكنه حالياً بات جاهزاً للمشاركة في المباريات، وقال: «أشعر بأنني بحالة جيدة جداً، وسعيد بالحصول على فرصة المشاركة في المباريات الماضية، بالمشاركة في مباراة (الفهود) أمام حتا والاتحاد السعودي والوحدة، وأرى أنني أصبحت جاهزاً بنسبة 100% للمشاركة أساسياً في المباريات المقبلة».

وتحدث اللاعب الإكوادوري عن نتائج الوصل في دوري الخليج العربي، وقال: «لم نبدأ الدوري بشكل جيد، وخسرنا العديد من النقاط، لكن نتائج الفريق تحسنت في آخر ثلاث جولات، بالفوز على الظفرة وحتا والتعادل مع الوحدة، وأرى أن الفريق تحسن بعدما تغيرت عقلية اللاعبين إلى الأفضل، وأصبحنا أكثر تركيزاً وإصراراً، إضافة إلى تجنب ارتكاب الأخطاء السهلة، لكن دون شك الفريق يحتاج إلى عمل كبير حتى نتطور بشكل أفضل، لأننا رغم تحسن نتائج الوصل، فإننا بعيدون عن المستوى الذي نرغب في الظهور به».

ورداً على سؤال حول رأيه في مستوى الدوري، قال: «عندما جئت إلى الإمارات وجدت المنافسة قوية، والأندية تضم مجموعة جيدة جداً من اللاعبين، إذ إن نوعية اللاعبين الأجانب الموجودين في المسابقة لديها إمكانات عالية جداً، والأمر نفسه بالنسبة للاعبين المواطنين، وأرى أنه هناك عدداً كبيراً من اللاعبين الذين يقدمون مستويات ممتازة».

أما رأيه حول أفضل الأندية في الدوري بعد مرور سبع جولات، قال: «جميع الأندية تسعى إلى تحقيق الفوز، لذلك لا توجد مباريات سهلة، أو فريق نستطيع القول عنه إنه ضعيف، لكن بالتأكيد حتى الآن برزت بعض الأندية التي تبدو أنها قادرة على المنافسة في اللقب، بعدما قدمت عروضاً قوية، أبرزها حامل اللقب الشارقة، والعين والجزيرة وشباب الأهلي، وأتوقع أن نشاهد إثارة كبيرة في الجولات المقبلة».

عائلتي سعيدة في دبي

قال لاعب الوصل، الإكوادوري فيرناندو غايبور، إن أسرته تشعر بسعادة كبيرة في دبي، وأضاف: «أعيش في دبي مع زوجتي ولديَّ طفل وطفلة، وهم يشعرون بسعادة كبيرة هنا، والأجواء رائعة، والحياة بشكل عام جعلت زوجتي بالتحديد تبدي سعادتها باتخاذي هذه الخطوة بالانضمام إلى الوصل، ومن جانبي أتمنى أن أكون عند حسن ظن إدارة النادي والجهاز الفني والجمهور، وأن أظهر بشكل جيد، وأن يحقق الفريق نتائج إيجابية».

أحمد طارق - دبي