بالسلاح واللنجاوي يمثلان «فيكتوري» في بطولات الدراجات المائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يخوض نجما رياضة الدراجات المائية، علي اللنجاوي وخليفة بالسلاح، تحدياً رياضياً جديداً مع مؤسسة الفيكتوري، التي أعلنت انضمام البطلين لفريق المؤسسة المتخصص في سباقات الدراجات المائية.

ويستعد اللنجاوي وبالسلاح للظهور مع فريق مؤسسة الفيكتوري تيم للدراجات المائية في خريطة البطولات والأحداث الرياضية الدولية والعالمية المقبلة، في منافسات فئة المحترفين جالس جي بي، حيث سيكون الظهور الأول لهما مع بداية العام الجديد 2020 في انطلاقة جولات بطولة الإمارات الدولية التي تتنقل بين أبوظبي ودبي والشارقة.

ويمثل قرار مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم بانضمام المتسابقين اللنجاوي وبالسلاح لفريق الدراجات المائية إضافة كبيرة إلى قوة الفريق والبطولات ككل، حيث ينشط نجوم مؤسسة الفيكتوري تيم منذ عامين في المنافسات الدولية والعالمية عبر نجوم فئات واقف محترفين جي بي 1 وناشئين جي بي 3.3 وجي بي 3.2 وجي بي 3.1.

ويعتبر اللنجاوي أحد فرسان مؤسسة فيكتوري تيم، حيث تعاقدت معه المؤسسة العام الماضي ليكون أحد سفرائها في منافسات الجائزة العالمية للزوارق السريعة -إف 4 إس- وشارك في جولتي الشارقة والصين، بينما سينضم خليفة خالد بالسلاح إلى فرق المؤسسة للمرة الأولى.

ورحب نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، محمد المطيوعي، بحضور عضو مجلس الإدارة غانم المري، بانضمام الثنائي إلى فريق المؤسسة الذي ينافس في رياضة الدراجات المائية، وخوض منافسات فئة محترفي جالس، التي يشارك فيها الفريق للمرة الأولى وبدراجات تم تصنيعها وتطويرها داخل جدران مؤسسة الفيكتوري تيم. وأكد «رعاية أبناء الدولة الموهوبين وتوفير الفرص المناسبة لصقل تلك المهارات والمنافسة على كبريات البطولات يعد أولوية يعمل على تحقيق مجلس إدارة المؤسسة من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس الإدارة»، مشيراً إلى أنهم تبنوا تنفيذ عدد من المبادرات، منها إطلاق أكاديمية الدراجات المائية لاكتشاف العناصر الواعدة، مع استمرار تقديم الفرق في المشاركات العالمية والدولية المختلفة في كل السباقات البحرية في رياضات السرعة والإثارة.