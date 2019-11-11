المنتخب يطير من بانكوك إلى هانوي بطائرة خاصة استعداداً لفيتنام

المصدر: بانكوك - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد كرة القدم توفير طائرة خاصة تقلّ بعثة المنتخب الوطني الأول من معسكره الحالي في العاصمة التايلاندية بانكوك، إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، غداً، استعداداً للقاء صاحب الأرض والجمهور المنتخب الفيتنامي، الخميس المقبل، ضمن الجولة الرابعة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، علماً بأن المنتخب سافر إلى تايلاند، فجر أول من أمس، حيث يخوض تدريبات يومية تحضيراً للقاء المصيري.

واعتبر مشرف المنتخب، الدكتور حسن سهيل، في تصريحات صحافية، أن «المباراة المقبلة مصيرية لمنتخبنا بكل المقاييس، وفقاً للحسابات الخاصة بالمجموعة السابعة التي ستشتد فيها المنافسة من خلال نتائج الجولة الحالية، ما يتطلب منا مضاعفة الجهود».

ويحتلّ المنتخب حالياً المركز الثالث في المجموعة السابعة بست نقاط، فيما يتصدر تايلاند أمام فيتنام بفارق الأهداف، بعد أن تساويا في سبع نقاط. وأكد اتحاد الكرة، في بيان صحافي، اكتمال الترتيبات كافة المتعلقة بسفر البعثة، بعد أن تم حجز مقر الإقامة في أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة، بالإضافة إلى الانتهاء من استخراج تأشيرات السفر، وغيرها من الجوانب اللوجستية.

من جانبه، حرص الجهاز الفني على الاجتماع مع اللاعبين فور وصول المنتخب إلى بانكوك، إذ طالب مدرب المنتخب، الهولندي فان مارفيك، اللاعبين بمضاعفة الجهد قبل مواجهة فيتنام.

وشدّد حسن سهيل على أن «التحضيرات للمباراة تسير بصورة جيدة من خلال معسكر بانكوك»، لافتاً إلى أن المعسكر تتوافر فيه كل المتطلبات من ملاعب تدريب وغيرها، بعكس العاصمة الفيتنامية هانوي التي تفتقر إلى الملاعب الجيدة.

يوسف جابر: استدعائي للمنتخب مكافأة لاجتهادي مع شباب الأهلي

اعتبر العائد بعد فترة طويلة من الغياب إلى صفوف المنتخب الوطني، يوسف جابر، أن التحاقه بالأبيض ثمرة لتألقه مع شباب الأهلي، مشيراً إلى أن السر في ذلك حرصه على أداء التدريبات بجدية والتزام، وبذل كل جهد ممكن من أجل تطوير مستواه.

وقال في تصريحات صحافية: «استدعائي للمنتخب أكبر مكافأة حصلت عليها مقابل اجتهادي وتألقي في الفترة السابقة مع شباب الأهلي».

وأكد سعادته بالثقة التي وضعها فيه المدرب مارفيك، مشدداً على أنه سيقوم بكل جهده لمساعدة المنتخب، وأنه رهن إشارة المدرب. ووعد بالاستمرار في تقديم أفضل المستويات مع المنتخب وشباب الأهلي.

وقال يوسف إن مباراة فيتنام مهمة للغاية، وإنه لا مجال فيها إلا بتحقيق الفوز، وقال: «ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا كلاعبين، وسنكون حريصين على بذل كل ما نملك لتعزيز فرص المنتخب وإسعاد جمهورنا».

6

نقاط للمنتخب في

المركز الثالث بالمجموعة

السابعة، التي يتصدرها

بالشراكة تايلاند

وفيتنام.