طائرة خاصة تُقل بعثة المنتخب من بانكوك إلى هانوي استعداداً للقاء فيتنام

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

أعلن اتحاد كرة القدم عن توفير طائرة خاصة تُقل بعثة المنتخب الوطني الأول الموجودة حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك الى العاصمة الفيتنامية هانوي، بعد غد الثلاثاء، استعداداً للقاء فيتنام الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، علماً أن المنتخب كان قد سافر الى تايلاند فجر أمس السبت ويقيم حاليًا معسكر إعداد قصيراً هناك يخوض خلاله تدريبات يومية تحضيراً للقاء المرتقب.

وذكر اتحاد الكرة، على موقعه الرسمي، عن الترتيبات كافة المتعلقة بسفر بعثة المنتخب الى العاصمة فيتنام، إذ تم توفير طائرة خاصة لنقل أعضاء البعثة الى هناك، بجانب حجز مقر الإقامة في أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة، بالإضافة إلى الانتهاء من استخراج تأشيرات السفر إلى فيتنام، وغيرها من الجوانب اللوجستية.

ويحتل المنتخب حالياً المركز الثالث برصيد ست نقاط حصل عليها من فوزين على ماليزيا بهدفين مقابل هدف وعلى إندونيسيا بخمسة أهداف نظيفة، وخسر في الجولة الماضية أمام تايلاند بهدفين مقابل هدف، فيما يتصدر منتخب تايلاند ترتيب منتخبات المجموعة برصيد سبع نقاط.

من جانبه، حرص الجهاز الفني على الاجتماع مع اللاعبين فور وصول المنتخب الى بانكوك، إذ طالب مدرب المنتخب الهولندي فان مارفيك اللاعبين بمضاعفة العمل وبذل المزيد من الجهد، خلال هذه الأيام، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل مواجهة فيتنام التي تعتبر الأهم بالنسبة للمنتخب في مشوار التصفيات.

وضمت قائمة المنتخب الوطني 24 لاعباً، هم: علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، عمر عبدالرحمن ، محمد العطاس ، عبدالله رمضان، زايد العامري (الجزيرة )، حمدان الكمالي ، محمد برغش (الوحدة )، خالد عيسى ، محمد شاكر ، بندر الأحبابي ( العين)، عادل الحوسني ، الحسن صالح (الشارقة)، وليد عباس ، يوسف جابر، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل (شباب الأهلي) جاسم يعقوب، طارق أحمد، حبيب الفردان (النصر)، علي صالح ، علي سالمين (الوصل).