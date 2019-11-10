12 ميدالية إماراتية في مونديال الفجيرة لبناء الأجسام

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

رفع نجوم المنتخب الوطني لبناء الأجسام، رصيد الإمارات إلى 12 ميدالية، في إنجاز جديد للعبة، خلال المشاركة في مونديال العالم لبناء الأجسام، الذي تستضيفه الفجيرة، ويقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، واختتمت منافساته، أمس، في مجمع زايد الرياضي، بمشاركة 1000 لاعب يمثلون 120 دولة. وقام بتتويج الفائزين أمس، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام.

وجاءت ميداليات الإمارات بواقع أربع ذهبيات، حققها كل من خليفة برمان (ذهبيتين) في الكلاسيك وبطل الأبطال، إلى جانب فوز عبدالله حميد ربيعة في فئة الفيزيك، والماس موسى البلوشي على مستوى فئة 80 كلغ.

أما الميداليات الفضية فجاءت من خلال هلال المهيري وحامد عبدالرحمن على مستوى فئة الكلاسيك فيزيك، وخليفة برمان في كلاسيك بناء الأجسام، وأربع برونزيات لكل من ايوب العمار في وزن 60 كلغ، ومروان سليمان في كلاسيك الأجسام، وعبدالله إبراهيم الحمادي في الفيزيك، ومحمود درويش البلوكي وخالد جمال البلوشي في الفيزيك أيضاً.

واختتمت أيضاً على هامش بطولة العالم دورة المحكمين التي أقامتها أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وحظيت بمشاركة 22 حكماً دولياً، وشهدت محاضرات نظرية واختبارات عملية أقيمت ضمن منافسات بطولة العالم.

وأشرف عليها رئيس الأكاديمية العقيد (م) عبدالكريم محمد سعيد، ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي البولندي باول فيليبورن، ومساعده الدولي المهندس وليد عبدالكريم والدولي جاسم اشكناني، وحققت نجاحاً كبيراً، خاصة بالنسبة للحكام المواطنين.

وأكد الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام محمد عبدالرحيم المري، أن النسخة الحالية لبطولة العالم حققت نجاحاً باهراً في جميع الجوانب، مبيناً في تصريحات صحافية أن خبرة اللجنة المنظمة وفريق العمل أبهرت الدول المشاركة، ما أسهم في خروج البطولة والمنافسات بشكل مميز، قائلة إن هذه النسخة استثنائية في تاريخ البطولة العالمية، التي حظيت بمشاركة كبيرة من مختلف دول العالم، ومن جانب نجوم كبار في مختلف فئات المسابقات العالمية.

الميداليات الـ12

• 4 ذهبيات لخليفة برمان (ذهبيتان)، وعبدالله ربيعة والماس البلوشي.

• 3 فضيات لهلال المهيري وحامد عبدالرحمن وخليفة برمان.

• 5 برونزيات لأيوب العمار ومروان سليمان وعبدالله الحمادي ومحمود البلوكي وخالد البلوشي.