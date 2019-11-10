اليابان وكرواتيا تسيطران على ألقاب «تنس الفجيرة»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

شهدت بطولة الفجيرة الدولية للتنس، التي اختتمت أول من أمس، سيطرة كبيرة لليابان وكرواتيا، حيث توج بكأس الشباب الياباني جيني اناوا بعد الفوز في النهائي على الباكستاني حذيفة عبدالرحيم، بواقع (7-6، 7-6). وعاد لقب فردي البنات للكرواتية بيترا مارسينكو، الفائزة على مواطنتها سارة سفينتج (6-2، 6-2).

وعلى مستوى زوجي الشابات، فاز الثنائي الكرواتي بيترا وسارا على الروسيتين بولينا وديانا بثلاث مجموعات. وفي زوجي الشباب فاز الياباني اناوا جين، والسوري تيام العظمة على الثنائي الهندي روهان وفانيا، بمجموعتين مقابل لا شيء. وتوج الفائزين، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة الدولي للتنس، عبدالغفور بهروزيان.

وشهدت البطولة مشاركة أربعة لاعبين من الإمارات، لم ينجح أحدهم في الوصول إلى المراحل النهائية.