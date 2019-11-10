فوز الظفرة وخسارة الجزيرة والوحدة في افتتاح «دولية اليد»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حقق الظفرة فوزاً صعباً على الوحدة، بنتيجة 27-26 في افتتاح بطولة أبوظبي الدولية لكرة اليد، التي يستضيفها نادي الجزيرة، بمشاركة ثمانية فرق حتى 16 الجاري، بينما خسر الجزيرة أمام سكا مينسك البيلاروسي 35-28، ليتصدر الظفرة وسكا منافسات المجموعة الأولى.

وشهدت مباراة الظفرة مع الوحدة إثارة كبيرة، إذ كان هناك تقارب كبير في مستوى الفريقين، ورغم محاولات «العنابي» لتحقيق التعادل في الثانية الأخيرة من المباراة، إلا أن الظفرة استفاد من تفوقه في الشوط الثاني، وحسم اللقاء لمصلحته.

أما الجزيرة فدفع ثمن تأخره في الشوط الأول بفارق سبعة أهداف أمام سكا مينسك، إذ تقدم الفريق البيلاروسي بنتيجة 20-13، بينما لم يشفع الأداء القوي لـ«فخر أبوظبي» في الشوط الثاني والتعادل 15-15، في تحسين النتيجة ليتلقى الجزيرة خسارته الأولى في البطولة.